Huawei ‘en la mira’ por la filtración de documentos que prueban que ayuda a la represión del régimen de China

Huawei sufrió un golpe muy fuerte al quedar involucrado en la represión del régimen de China.

El gigante tecnológico chino ha probado un software de reconocimiento facial que podría enviar “alarmas uigures” automatizadas a las autoridades gubernamentales cuando sus sistemas de cámaras identifiquen a miembros del grupo minoritario oprimido, según un documento interno que proporciona más detalles sobre el régimen de vigilancia de inteligencia artificial de China.

Un documento firmado por representantes de Huawei, descubierto por la organización de investigación IPVM y compartido exclusivamente con The Washington Post, muestra que la empresa de telecomunicaciones trabajó en 2018 con la empresa de reconocimiento facial Megvii para probar un sistema de cámaras de inteligencia artificial que podía escanear rostros en una multitud y estime la edad, el sexo y la etnia de cada persona.

Si el sistema detectaba el rostro de un miembro del grupo minoritario musulmán -según el informe de la prueba- podría activar una “alarma uigur” -lo que podría marcarlos para la policía en China- cuyos miembros han sido detenidos en masa como parte de una brutal represión del gobierno.

El documento, que se encontró en el sitio web de Huawei, fue eliminado poco después de que The Post e IPVM solicitaran comentarios a las empresas.

Esta tecnología ha ganado en los últimos años un papel cada vez más importante entre los departamentos de policía de China, dicen activistas de derechos humanos.

Pero el documento arroja nueva luz sobre cómo Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, también ha contribuido a su desarrollo, proporcionando los servidores, cámaras, infraestructura de computación en la nube y otras herramientas que sustentan el poder tecnológico de los sistemas.

John Honovich, fundador de IPVM, una empresa con sede en Pensilvania que revisa e investiga equipos de videovigilancia, dijo que el documento mostraba cuán “aterradora” y “totalmente normalizada” se ha vuelto tal tecnología discriminatoria.

“Esta no es una empresa aislada. Esto es sistemático”, dijo Honovich. “Se pensó mucho en asegurarse de que esta ‘alarma uigur’ funcionara”.

Huawei y Megvii han anunciado tres sistemas de vigilancia que utilizan la tecnología de ambas compañías en los últimos años. The Post no pudo confirmar de inmediato si el sistema con la “alarma Uigur” probado en 2018 era uno de los tres actualmente a la venta. Los representantes de Huawei y Megvii no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los funcionarios chinos han dicho que dichos sistemas reflejan el avance tecnológico del país y que su uso ampliado puede ayudar al personal de respuesta del gobierno y mantener a las personas seguras.

Pero para los defensores de los derechos internacionales, son una clara señal del sueño de control social de China: una forma de identificar a los miembros desfavorables de la sociedad y aplastar la disidencia pública.