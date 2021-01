China entorpece la misión de la OMS que investiga el origen del COVID-19

China no quiere que salga a la luz cómo surgió el COVID-19.

El régimen asiático informó este jueves 7 de enero de 63 nuevos contagios por coronavirus e intenta contener un brote aparecido en una ciudad de 11 millones de habitantes en la región limítrofe con Pekín, mientras el régimen de Xi Jinping continúa poniendo trabas a la misión de la OMS que deberá investigar el origen de la pandemia en el país asiático.

La mayoría de los nuevos casos se registraron en Shijiazhuang, capital de la provincia de Hebei, que rodea a Pekín (51 contagios a los que se suman 69 casos asintomáticos).

Se han cerrado todos los colegios en el municipio, cuyo vasto territorio cuenta con 11 millones de habitantes.

Las principales carreteras que conducen a Shijiazhuang, situada a unos 300 km al sur de la capital, fueron cerradas y los autobuses interurbanos no funcionan para evitar que el virus se propague fuera de la ciudad.

Por razones sanitarias, la principal estación de Shijiazhuang fue cerrada y ya no se permite la entrada de viajeros, según la televisión pública CCTV.

La cadena había mostrado antes imágenes de personal médico con ropa de protección en una de las estaciones de tren de Shijiazhuang, junto a los viajeros.

“Me hice un test [de detección] ayer por la noche, pero aún no tengo los resultados. Sin él no puedo salir de la ciudad”, explicó una joven entrevistada por CCTV.

La localidad de Xiaoguozhuang, dentro de los límites de la ciudad, fue clasificada como distrito de “alto riesgo” y cerrada. Las autoridades sanitarias dijeron que los 40.000 residentes de ese distrito fueron sometidos a pruebas de detección del virus.

Por otra parte las autoridades sanitarias de la provincia de Guangdong (sur) informaron de un caso relacionado con la variante del virus encontrada por primera vez en Sudáfrica.

Misión de la OMS

Justamente Wuhan será uno de los lugares de deberá visitar la misión de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) formado para investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2 y que debía llegar a China esta semana.

Sin embargo, la misión largamente planificada sigue siendo obstaculizada por el régimen de Pekín, sospechado de ocultar el comienzo del brote a la comunidad internacional permitiendo la difusión del patógeno en el resto del mundo.

China admitió que los retrasos e impedimentos “no son sólo una cuestión de visados”. Si bien el gigante asiático sostiene que no impide el viaje, reconoció que todavía está en negociaciones sobre las condiciones de la investigación.

“China está trabajando duramente en las tareas de prevención de la covid, pero todavía está superando dificultades para acelerar los preparativos, algo que la OMS sabe perfectamente”, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático Hua Chunying, citada por la prensa local.

Los obstáculos hicieron que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitiera una inusual crítica contra el régimen chino, mostrándose “muy decepcionado” con Pekín.

Esta misión, según informó la OMS en noviembre, está formada por científicos de Estados Unidos, Japón, Rusia, el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar.

Algunos están ligados a esa agencia con sede en Ginebra, otros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros a la Organización Mundial de Sanidad Animal.