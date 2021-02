Un embajador desertor de Corea del Norte teme por su familia: «El castigo de Kim Jong-un es espantoso»

Desertar en Corea del Norte es significado de grandes castigos por parte de la dictadura de Kim Jong-un.

Ryu Hyeon-woo, el exembajador norcoreano en Kuwait que desertó en 2019, relató cómo escapó de su país aprovechando su estadía en Kuwait junto a su familia más cercana, en medio de los temores por una posible represalia de parte del régimen de Kim Jong-un.

Ryu explicó que el régimen norcoreano a menudo castiga a los familiares de los desertores para disuadir a la gente de irse, especialmente a los de los diplomáticos.

Aquellos enviados al extranjero a menudo se ven obligados a dejar a un hijo en casa como rehén, asegurando que sus padres no deserten, subrayó el ex embajador.

“Creo que el hecho de que Corea del Norte mantenga un castigo familiar colectivo de tipo feudal en el siglo XXI es espantoso”, dijo Ryu.

Ahora está preocupado por sus tres hermanos y su madre de 83 años que todavía están en Corea del Norte.

“Solo quiero verlos vivir mucho tiempo”, dijo, entre lágrimas, el ex diplomático. “Cuando pienso que pueden ser castigados por lo que he hecho me duele el corazón”, agregó.

El plan nuclear

Según Hyeon-woo, Kim Jong-un no renunciará a su arsenal nuclear, pero puede estar dispuesto a negociar una reducción de armas para aliviar las sanciones internacionales que paralizan la economía de Pyongyang.

En su primera entrevista desde que desertó a Corea del Sur hace más de un año, Ryu Hyeon-woo dijo a la CNN que “la energía nuclear de Corea del Norte está directamente relacionada con la estabilidad del régimen” y que Kim probablemente cree que las armas nucleares son clave para su supervivencia.

Ryu también dijo a la cadena estadounidense que las anteriores administraciones de Estados Unidos se habían sentido “arrinconadas” tras exigir la desnuclearización desde el principio en las negociaciones con el Estado norcoreano.

“Estados Unidos no puede dar marcha atrás en la desnuclearización y Kim Jong Un no puede desnuclearizarse”, agregó.

Por otra parte, señaló que la experiencia de la administración de Obama con el programa nuclear de Irán será útil para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aborde la cuestión norcoreana.

“Basado en su experiencia en la resolución del problema nuclear iraní, no tengo ninguna duda de que podrá manejar el problema nuclear de Corea del Norte de manera inteligente”, dijo Ryu.

Ryu dijo que creía que Corea del Norte podría estar dispuesta a negociar una reducción de sus armas nucleares, pero es poco probable que las abandone por completo.

Sin embargo, dijo que las sanciones pueden haber sido un factor para empujar a Corea del Norte a la mesa de negociaciones en 2018, cuando Kim y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron para su histórica cumbre en Singapur.