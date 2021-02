El pulso de los birmanos a los golpistas: protestan en las calles pese al despliegue militar

Los birmanos no dan tregua a los golpistas y no se acobardan por las amenazas militares.

Un grupo de manifestantes prodemocracia salieron de nuevo a la calle, a pesar de que la junta militar intensificó la represión y desplegó tropas en varias ciudades. Además, cortó internet para impedir las comunicaciones entre los ciudadanos.

Cientos de ingenieros y estudiantes se congregaron en el norte de Rangún, la capital económica. Cerca de allí, en las inmediaciones del banco central, los manifestantes protestaban en medio de vehículos del ejército, con pancartas en las que se leía: “Apoyamos los llamamientos a la desobediencia civil”, “únanse al movimiento”. Otros saludaban con tres dedos, un gesto de resistencia.

Hay fuerzas de seguridad, respaldadas con cañones de agua y tanques, en varios lugares de Rangún pero por ahora la presencia militar no es masiva.

La víspera los militares se desplegaron en varias ciudades e internet estuvo cortado durante buena parte de la noche. La ONU y varios países occidentales condenaron esta espiral.

La conexión se restableció el lunes por la mañana, según la oenegé de vigilancia NetBlocks. El golpe de Estado del 1 de febrero derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a una frágil transición democrática de diez años.

La exdirigente de 75 años, acusada de haber importado ilegalmente walkie-talkies, se encuentra “bien de salud” y bajo arresto domiciliario en la capital administrativa Naipyidó, según su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

Normalmente, su prisión preventiva expiró. El miedo a las represalias está en mente de todos en el país, donde las revueltas populares de 1988 y 2007 fueron reprimidas a sangre y fuego por los militares.

En Myitkyina (norte), varias personas resultaron heridas el domingo cuando las fuerzas de seguridad dispararon para dispersar a los manifestantes. Una periodista local contactada por la AFP desconoce si eran balas reales o de goma. Cinco reporteros fueron detenidos.

Desde el golpe de Estado unas 400 personas han sido detenidas, entre políticos, activistas, médicos o estudiantes.

El ejército también publicó una lista de siete activistas. “Si encuentra a estos fugitivos (entre ellos un líder del movimiento estudiantil de 1988) o dispone de información sobre ellos, preséntese en la comisaría más cercana”, advirtió, amenazando a “quienes los alojen” con represalias.

Como reacción a las oleadas de detenciones nocturnas han surgido comités de vigilancia ciudadana para que los vecinos vigilen el barrio por si las autoridades llevan a cabo operaciones para detener a opositores.