Chinos queman sus zapatillas Nike por el rechazo de la marca a utilizar algodón cosechado en ‘trabajos forzados’

Pocas bromas con los perversos jerarcas que mandan en Pekín.

En las redes sociales chinas tiene lugar una campaña de repudio a Nike desde este 24 de marzo de 2021 por el anuncio de la empresa de que no utilizará el algodón producido en la región de Xinjiang ni empleará a minorías étnicas de esta zona a causa de supuestas violaciones de derechos de los uigures por Pekín.

En el comunicado, la compañía da por sentado que los informes sobre la existencia de trabajo forzoso en la región son ciertos y asegura que no obtiene productos ni coopera con proveedores vinculados a ella.

Asimismo, Nike señala que considera como «riesgo» el empleo de uigures «y otras minorías étnicas» de Xinjiang fuera de la región.

La decisión de la empresa generó una ola de conmoción que ha situado el tema entre las tendencias más populares en la red social china más importante, Weibo. Así el autor de una publicación, que recolectó cerca de tres millones de ‘me gusta’ y comentarios, tacha el comunicado de «repugnante» y afirma que le hizo «vomitar». Otro internauta incluso quemó sus zapatillas Nike y grabó el proceso.

Chinese social media users burn their Nikes after the company says it’s ‘concerned’ about forced labor of Uighurs in Xinjiang https://t.co/wmffyi0mmT

— Insider News (@InsiderNews) March 25, 2021