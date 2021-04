El vídeo de los 53 marineros del submarino indonesio, cantando antes de morir

Encoge el alma. Porque el vídeo dejan claro que fueron capaces de mirar de frente a la muerte, como soldados. Y que casi todos eran unos chavales, con la vida por delante.

En la grabación está buena para de los 53 marineros del submarino indonesio KRI-Nanggala-402, de fabricación alemana, hundido hace una semana.

Aparecen los militares cantando una canción titulada ‘Adiós’ en el interior de la nave.

La grabación se ha hecho viral y ha emocionado a muchos internautas en Indonesia tras la trágica muerte de sus ocupantes.

El vídeo fue grabado con un móvil en el interior del submarino antes de que desapareciera en las aguas al norte de la isla indonesia de Bali el pasado 21 de abril de 2021 y fuera localizado el domingo partido en tres a más de 800 metros de profundidad tras una operación de búsqueda internacional donde participaron más de 10 países.

«Aunque no estoy preparado para echarte de menos, no estoy listo para estar sin ti, espero lo mejor de ti», cantan los marineros, uno de ellos con una guitarra, en presencia del comandante del sumergible, Heri Oktavian. Se trata de la canción ‘Sampai Jumpa’ de la banda indonesia Endank Soekamti, originaria de Yogyakarta.

Fair seas and following winds on your eternal patrol, Heri. I’ll miss you buddy.

— Henrik Paulsson (@henrikrpaulsson) April 24, 2021