Afganistán: la resistencia antitalibán recupera varias comarcas en el norte del país

Aunque los talibanes avanzaron rápidamente en todo Afganistán y tomaron sin problema Kabul la semana pasada, las fuerzas tribales del norte del país y en concreto los tayikos del mítico Valle de Panjshir, plantan cara al movimiento terrorista.

Se repite la historia.

Este 20 de agosto de 2021, en las redes sociales han estado circulando fotos, videos e informes sobre los aparentes enfrentamientos entre los talibanes y la resistencia local.

De acuerdo con los reportes, las fuerzas antitalibanas han recuperado el control de tres áreas en la provincia de Baghlan: los distritos de Banu, Pol-e-Hesar y Deh-e-Salah.

Unos 60 insurgentes resultaron muertos o heridos en los combates.

Una cuenta de Twitter que lleva el nombre de la provincia de Panjshir, considerada ahora uno de los centros de resistencia a los talibanes, compartió un informe en persa e inglés sobre los eventos ocurridos este viernes en la provincia vecina de Baghlan.

