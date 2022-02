Una periodista iraní se rebela ante el nefasto Día Mundial en apoyo del opresor Hiyab

Cada 1 de febrero se celebra el Día Mundial del Hiyab, una vergonzosa campaña, impulsada por los fanáticos islámicos, que nació en el año 2013 para alentar a mujeres de todas las religiones a usar el hiyab o velo en señal de respaldo a las mujeres musulmanas.

Frente a ese espanto, al que se suman los progres españoles a menudo, hay valientes que exigen el día internacional “sin hiyab” para concientizar sobre las condiciones en las que viven las mujeres de Medio Oriente bajo la estricta ley de la sharía.

Una de las principales promotoras en la periodista iraní Masih Alinejad, quien ha compartido este conmovedor testimonio contra el fundamentalismo islámico, recogido por Infobae.

Masih Alinejad es estadounidense-iraní y tiene 44 años. Insiste:

«Esto es lo que la República Islámica quiere que sea. Esto es lo que los talibanes y el ISIS quieren que seamos. [Se quita el velo] Este es mi verdadero yo».

«En Irán me dijeron que si me quito el hiyab me colgarán de mi pelo por Dios. Me expulsan de la escuela, me dan latigazos, me encarcelan, me multan, la ‘policía moral’ me golpea en la calle todos los días. Si me violan, es mi culpa. Si me quito el hiyab, no podré existir como mujer en mi país».