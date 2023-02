Qué oculta China detrás de su renovada ofensiva para lograr la paz entre Rusia y Ucrania

China sacudió el tablero de la política internacional al mostrar, hasta la fecha, su postura más clara con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania.

En los últimos días, Pekín lanzó una asertiva ofensiva que comenzó con la gira por Europa de su jefe de la diplomacia, Wang Yi, quien luego fue cálidamente bienvenido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú.

Pekín también ha hecho dos publicaciones sobre su posición ante el conflicto ucraniano. El primer documento ofrece una solución a la guerra y el otro describe un plan para la paz mundial.

Ambos retomaron en gran medida los puntos de diálogo que China promovió el año pasado y en los que pide respeto por la soberanía (de Ucrania) y la protección de los intereses de seguridad nacional (de Rusia), al tiempo que se opone al uso de sanciones unilaterales (como las de EEUU).

¿Cuáles son sus verdaderos intereses?, pues en primer lugar, el país asiático busca posicionarse como un pacificador global.

Al predicar una visión alternativa a un orden mundial liderado por Estados Unidos, Pekín está cortejando al resto del mundo, que observa cómo maneja Occidente la crisis de Ucrania. Pero otro objetivo es enviar un mensaje claro a Estados Unidos.

«Hay un elemento de desafío», dijo Alexander Korolev, un experto en vínculos chino-rusos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia.

«Le envía una señal [a EEUU] tipo: ‘Si las cosas se ponen feas entre nosotros, tengo a quién acudir. Rusia no está sola, lo que significa que yo no estaré solo cuando haya una confrontación… no te sientas cómodo acosándome'».

El momento actual, dicen los analistas, es revelador. Las relaciones entre EEUU y China han alcanzado un nuevo mínimo, exacerbadas por los casos de globos de presunto espionaje.

China tuvo amplias oportunidades para mostrar liderazgo, fue invitada desde el principio a contribuir a poner fin a la guerra… Si el objetivo era realmente mostrar la imagen de líder mundial, no tenía que mantenerse indeciso durante un año e intentar luego realizar una danza diplomática», opinó Korolev.

Había un tercer objetivo, y se podía ver en el itinerario que siguió Wang.

Al visitar Francia, Alemania, Italia y Hungría, cuyos líderes son percibidos por Pekín como los que tienen una postura menos dura hacia Rusia, Wang puede haber estado probando las aguas para ver si China podría atraer a parte de Europa a su órbita de influencia.

La propuesta de China

La propuesta del gobierno chino, dada a conocer por el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, comprende 12 puntos.

Entre las mayores preocupaciones de Xi Jinping figura el cese al fuego de ambas partes, el evitar a toda costa el uso de armas nucleares, el respeto a la soberanía de los países y el fin de las sanciones unilaterales.

A continuación te detallamos las 12 propuestas: