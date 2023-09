Corea del Norte presume de su ‘músculo militar’: Así son sus tractores de campo con misiles

Corea del Norte asombró al mundo con su último desfile militar.

En el marco del 75 aniversario de su fundación, la nación asiática mostró su ‘músculo militar’ en un acto que contó con la presencia del líder Kim Jong Un y delegaciones de China y Rusia.

En el evento, que tuvo lugar en la plaza Kim Il Sung de la capital Pyongyang, participaron las “fuerzas paramilitares” en lugar de los soldados del ejército regular, y no se exhibieron armas vetadas por la ONU, como los misiles balísticos intercontinentales, informaron los medios estatales.

Las imágenes de la prensa oficial, que llegan en plena tensión militar con EEUU, mostraban brigadas paramilitares uniformadas, algunas sobre tractores de campo o grandes camiones rojos, todo bajo la atenta mirada de Kim y de su sonriente hija.

Las imágenes se volvieron virales a través de las redes sociales, ya que sorprendió que el régimen coreano tenga previsto la adaptación de vehículos agrícolas para entrar en combate.

Kim se reunió con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro del Consejo Estatal, Liu Guozhong. Es la segunda visita en seis semanas de altos cargos chinos, un indicio de que Pyongyang está relajando su control fronterizo frente al covid.

Ambas partes anunciaron su intención de seguir “intensificando la coordinación y la cooperación” entre los dos países, informó también la agencia oficial norcoreana KCNA.

Otro grupo de diplomáticos rusos y un conjunto de canto y danza también acudieron al acto, explicó este medio.

Rusia recibió recientemente permiso para incorporar nuevos diplomáticos a su misión en Pyongyang, según informó la embajada de Moscú. Esta es la primera rotación de personal desde 2019.

El presidente ruso, Vladimir Putin, citado por el Kremlin, felicitó a Kim por el aniversario, abogando por reforzar “los lazos bilaterales en todos los frentes”.

“Esto redunda plenamente en interés de nuestros pueblos”, afirmó, añadiendo que desde la proclamación del régimen de Pyongyang, “las relaciones entre nuestros países se han basado en los principios de la amistad, buena vecindad y respeto mutuo”.

Según medios estatales chinos, el presidente Xi Jinping también felicitó a Kim en una llamada.

North Korea released footage of their recent paramilitary parade that showcased agricultural and civilian vehicles with military modifications. pic.twitter.com/WzzvJ7BuAQ

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) September 9, 2023