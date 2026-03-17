Un ataque pakistaní contra el Kabul de los talibanes causa 400 muertos y 250 heridos

Pakistán ha llevado a cabo un bombardeo contra el Hospital Omid en Kabul, que funciona como un centro de rehabilitación para adictos y cuenta con 2.000 camas. Fuentes pertenecientes a los talibanes informan sobre 400 muertos y 250 heridos, la mayoría de ellos pacientes que se encontraban dormidos cuando ocurrió el ataque. Testigos relatan haber escuchado explosiones ensordecedoras y aviones de combate surcando el cielo. Ambulancias se apresuraron a evacuar a los heridos, mientras otros muchos quedaron atrapados bajo los escombros.

El Gobierno talibán ha calificado este ataque como un crimen humanitario. Su portavoz, Zabihullah Mujahid, lo denunció como una grave violación de la soberanía nacional. Por su parte, Pakistán rechaza las acusaciones de haber atacado objetivos civiles, argumentando que su objetivo eran almacenes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes. Desde Islamabad sostienen que las detonaciones secundarias se debieron a explosivos ocultos. En este reportaje de CNN sobre el ataque al hospital se detalla el impacto en la zona.

Los pastunes en el centro del fuego

Los pastunes, una etnia mayoritaria en ambos lados de la frontera, son quienes más sufren las consecuencias del conflicto. Esta comunidad vive dividida por la Línea Durand, establecida en 1893 y nunca aceptada por Afganistán. El TTP se nutre del descontento entre los pastunes en Pakistán. Aunque Kabul niega brindarles refugio, Islamabad los acusa de proteger a estos insurgentes.

Pastunes en Pakistán : Superan los 30 millones, con una gran concentración en Khyber Pakhtunkhwa .

: Superan los 30 millones, con una gran concentración en . En Afganistán : Dominan el sur y el este, siendo esta la base talibán.

: Dominan el sur y el este, siendo esta la base talibán. Conflictos históricos: Las guerras por la frontera datan del siglo XIX.

Este ataque solo ha servido para agravar las tensiones étnicas existentes. Muchos pastunes ven a los talibanes como aliados en su lucha contra Pakistán.

El Paso de Khyber y la frontera caliente

La frontera de 2.640 km está ardiendo desde el 26 de febrero. El estratégico Paso de Khyber, vital para el comercio, es escenario diario de intercambios de artillería. En las cercanías de Torkham, un campamento para refugiados afganos recibió misiles, dejando heridos que incluyen tanto a mujeres como a niños.

Intercambios de fuego: Se reportan decenas de muertos entre militares.

Civiles: La UNAMA contabiliza 75 muertos y 193 heridos en Afganistán .

contabiliza 75 muertos y 193 heridos en . Evacuaciones: Familias huyen dejando atrás todo lo que poseen.

Desde 2023, Pakistán ha expulsado a 900.000 afganos. Millones han cruzado por Khyber, ahora bajo una constante amenaza.

Giro del servicio secreto pakistaní

La inteligencia paquistaní, conocida como la ISI, está cambiando su postura respecto al conflicto. Anteriormente apoyó a los talibanes en su lucha contra EE UU, pero ahora los considera una amenaza debido al accionar del TTP. Islamabad acusa a Kabul de armar al grupo insurgente, responsable de cientos de muertes dentro del territorio paquistaní.

Este bombardeo muestra una contundencia notable. Las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Qatar y Turquía han quedado paralizadas, mientras que el intento mediador por parte de Arabia Saudita ha fracasado.

Madrasas en campos de refugiados

En campos paquistaníes como el situado en Torkham, numerosas madrasas están radicalizando a los hijos de refugiados afganos. Las expulsiones masivas han dejado a miles sin nada y muchos niños pastunes ingresan sin documentos a estas escuelas.

Madrasas : Se dedican a enseñar ideología yihadista y reclutan para el TTP .

: Se dedican a enseñar ideología yihadista y reclutan para el . Refugiados: Hay alrededor de 4 millones de afganos en Pakistán , muchos pertenecientes a la etnia pastún.

, muchos pertenecientes a la etnia pastún. Crisis: Familias separadas y sin apoyo por parte de organizaciones como la ACNUR.

Los talibanes han expresado su incapacidad para acoger los retornos debido al deterioro económico y la creciente inseguridad.

El conflicto comenzó con ataques del TTP dentro del territorio paquistaní, lo que llevó a que Kabul respondiera con drones sobre Islamabad. Bombardeos anteriores afectaron zonas como Kandahar y depósitos de la ONU. El viernes pasado se registraron ataques con drones talibanes sobre un centro militar paquistaní; dos días después, artillería afgana causó la muerte a cuatro civiles en Khyber Pakhtunkhwa.

La oficina regional de la ONU (UNAMA) hace un llamado urgente por un alto al fuego, advirtiendo que son los civiles quienes siempre terminan pagando el precio más alto en estos conflictos. Las represalias por parte talibana podrían extender aún más esta guerra sin fin aparente. La región permanece tensa ante lo que pueda suceder próximamente.