Esta es Sanae Takaichi, la primera ministra que quiebra el pacifismo japonés y desafía a China

Japón tiene por primera vez una mujer al frente del Gobierno. Y esa mujer ha dejado claro desde el primer momento que el país que ella dirige no será el de las últimas décadas.

Sanae Takaichi ganó las elecciones internas del Partido Liberal Demócrata el 20 de abril y ha pronunciado un discurso inaugural que rompe con ochenta años de cultura política pacifista: «La paz se mantiene con fuerza, no con debilidad». Y añadió: «Japón no cederá ante amenazas externas».

En Pekín habrán tomado nota.

El giro que viene de lejos

La constitución pacifista que Japón adoptó después de 1945 limitaba sus fuerzas armadas a funciones estrictamente defensivas. Era el compromiso del país con el mundo después de los horrores de la guerra: nunca más la agresión militar como instrumento de política exterior.

Durante décadas, ese compromiso fue también una comodidad económica para el país: gastaba poco en defensa y mucho en industria, tecnología y bienestar. El paraguas de seguridad estadounidense cubría lo que la constitución prohibía.

Takaichi, heredera ideológica de Shinzo Abe, lleva años argumentando que ese modelo pertenece a otro mundo. Uno en el que China no era la potencia militar y económica que es hoy. Uno en el que Rusia no había invadido Ucrania. Uno en el que Corea del Norte no tenía misiles con capacidad de alcanzar Tokio.

Su programa es concreto: fortalecer las Fuerzas de Autodefensa, elevar el gasto militar al 2% del PIB y adquirir misiles de largo alcance con capacidad de ataque a objetivos en territorio enemigo. Un salto cualitativo que habría sido impensable hace diez años.

Las encuestas de Nikkei de abril de 2026 indican que el 60% de los japoneses apoya el aumento del gasto militar. La sociedad japonesa ha procesado el cambio de contexto estratégico antes que sus líderes políticos.

La historia detrás de la rivalidad con China

Las tensiones entre Japón y China no son un producto de la geopolítica reciente. Son una herida que tiene más de un siglo.

La guerra sino-japonesa de 1894-1895 costó a China Taiwán y la Península de Corea. La invasión japonesa de los años treinta dejó cicatrices que en China se enseñan en los colegios con una precisión que no admite olvido. La Masacre de Nankín de 1937 sigue siendo un punto de referencia emocional y político en las relaciones bilaterales.

Después de 1945, Japón construyó su rehabilitación internacional sobre el pacifismo y la cooperación económica. China aceptó esa narrativa con reservas. Y en cuanto recuperó suficiente poder, empezó a recordar la historia.

Las islas Senkaku, que China llama Diaoyu, son el punto de fricción más visible. Japón las controla. China las reclama. En 2025, barcos chinos entraron repetidamente en aguas japonesas alrededor de ese archipiélago, forzando a Tokio a intensificar sus patrullas navales.

La economía complica el cuadro. China es el principal socio comercial de Japón. Las rutas marítimas del Mar de China Oriental son vitales para una economía que depende absolutamente de las importaciones de energía. Endurecer la postura frente a Pekín tiene un coste económico real que Takaichi asume conscientemente.

Las alianzas que Takaichi acelera

El trabajo diplomático de sus predecesores le ha dejado una base sólida. Bajo Fumio Kishida, Japón firmó acuerdos de seguridad con EE.UU., Australia e India dentro del marco del Quad, la alianza informal de democracias del Indo-Pacífico diseñada para equilibrar la influencia china en la región.

Takaichi acelera esos compromisos. Anuncia ejercicios militares conjuntos y planes de adquisición de armamento avanzado. Y cuenta con el respaldo de Washington, donde un segundo mandato de Trump ha reforzado el apoyo a Tokio como contrapeso a Pekín en el Pacífico.

La respuesta de Xi Jinping será previsible: más maniobras militares en las proximidades de Taiwán y Japón, más presión diplomática, más demandas de que Tokio respete los compromisos históricos del pacifismo.

Lo que cambia en Asia

El ascenso de Takaichi no es solo un cambio de gobierno en Japón. Es la señal de que el equilibrio estratégico en Asia está siendo renegociado en tiempo real.

Un Japón que gasta el 2% del PIB en defensa, que adquiere misiles de largo alcance y que participa activamente en alianzas de seguridad regionales es un actor diferente al que China ha tenido enfrente durante décadas. No necesariamente más peligroso. Pero sí más impredecible para los cálculos de Pekín.

Los analistas advierten sobre el riesgo de una carrera armamentística regional en la que Corea del Sur, Australia y otros países del Indo-Pacífico siguieran el mismo camino. Una espiral que haría el Pacífico más seguro en teoría por la disuasión mutua y más peligroso en la práctica por la acumulación de capacidades militares en espacios disputados.

Takaichi ha roto ochenta años de consenso con una frase. La paz se mantiene con fuerza.

El mundo verá si tiene razón.