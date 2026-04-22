Trump ofrece a afganos que fueron aliados de EEUU dos infiernos: irse al Congo o volver a Kabul bajo el yugo Talibán

Pasaron veinte años trabajando con las fuerzas estadounidenses. Como intérpretes, ingenieros, abogados, colaboradores en misiones que sin ellos no habrían sido posibles. Arriesgaron su vida. Arriesgaron la vida de sus familias. Y cuando EE.UU. se fue de Afganistán en 2021, se fueron con ellos o huyeron a donde pudieron, confiando en que Washington honraría la deuda.

Ahora hay 1.100 de ellos en un campamento en Qatar. Y la oferta que les ha llegado desde la administración Trump es la siguiente: la República Democrática del Congo o volver a Afganistán controlado por los talibanes.

El campamento cerró el 31 de marzo. El plazo ya venció. Y estas personas tienen que decidir esta semana.

La promesa y su desmantelamiento

Después de la caída de Kabul, EE.UU. puso en marcha varias iniciativas para honrar su compromiso con los colaboradores afganos. La Operación Allies Welcome trajo a miles de personas. Los visados especiales de inmigrante reconocían la deuda del país con quienes habían servido junto a sus soldados.

Trump desmanteló todo eso cuando volvió al poder.

En enero de 2025, un decreto ejecutivo paralizó las admisiones de refugiados, incluyendo a afganos que ya habían sido aprobados y estaban esperando la gestión final. En mayo de 2025 se cerró la Oficina CARE, encargada de coordinar las reubicaciones. La Operación Enduring Welcome fue desactivada el 30 de septiembre de 2025. Y en junio del mismo año, una prohibición de viajes hacia 12 países dejó sin salida práctica a quienes esperaban en terceros países.

Más de 200.000 afganos han quedado sin alternativas procesables.

Por qué el Congo es una crueldad

La República Democrática del Congo está sumida en una guerra civil. Millones de personas han sido desplazadas por conflictos étnicos y grupos rebeldes que controlan partes significativas del territorio. La violencia es endémica. La infraestructura, inexistente en muchas zonas.

Enviar allí a intérpretes y abogados afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses no es una solución de reasentamiento. Es deshacerse del problema mandándolo a otro infierno.

Las organizaciones que trabajan con estos afganos lo dicen sin rodeos. Shawn VanDiver, de la organización #AfghanEvac, señala que las excepciones teóricas para los visados especiales son papel mojado sin oficinas que las gestionen ni recursos para tramitarlas. No One Left Behind subraya que el decreto ni siquiera contempla a los heridos durante su colaboración con EE.UU. ni a los soldados del ejército afgano que lucharon junto a las tropas americanas.

Mohammad Rahimi, exabogado del Ejército estadounidense, lo resume con una frase que no necesita elaboración: «Estas personas lucharon por nosotros. No deberíamos darles la espalda».

Lo que está en juego más allá de los 1.100

El gobierno de Trump defiende que actúa bajo estrictos estándares de seguridad y que protege a sus aliados. Es una afirmación difícil de sostener cuando la alternativa concreta que se ofrece es el Congo o Kabul.

Pero el problema no es solo moral. Es estratégico.

EE.UU. opera en conflictos que dependen de colaboradores locales. Intérpretes que permiten la comunicación con poblaciones locales. Informantes que proporcionan inteligencia sobre grupos armados. Profesionales y funcionarios locales que facilitan la construcción de estructuras civiles. Sin esa colaboración, las operaciones militares y de inteligencia americana en terreno extranjero se vuelven ciegas.

Lo que cualquier potencial colaborador futuro en cualquier conflicto está viendo ahora mismo es lo que le ocurre a quien confió en la promesa americana. Lo están viendo en África. Lo están viendo en Oriente Próximo. Lo están viendo en Asia.

Si EE.UU. abandona a sus aliados afganos en un campamento en Qatar ofreciéndoles el Congo como alternativa, la credibilidad de Washington como socio fiable en futuros conflictos recibe un daño que ningún comunicado puede reparar.

Las opciones que quedan

Los veteranos americanos que sirvieron junto a estos afganos están presionando en el Congreso por iniciativas bipartidistas como el Enduring Welcome Act, que permitiría la residencia permanente para los colaboradores afganos. Organizaciones como AfghanEvac amenazan con acciones judiciales.

Pero el campamento cierra. Y estas 1.100 personas tienen que decidir esta semana.

Veinte años de colaboración con EE.UU. Los talibanes esperando en Kabul. El Congo como alternativa.

Eso es lo que vale, según la administración Trump, la palabra de América.