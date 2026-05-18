El monumento en Pionyang que revela que 11.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra entre Ucrania y Rusia

Un monumento inaugurado en Pionyang ha puesto números de mármol a lo que hasta ahora vivía en el terreno de las especulaciones y las negaciones oficiales: Corea del Norte ha perdido aproximadamente 11.000 soldados en el conflicto de Ucrania.

La cifra está grabada en el memorial dedicado a los «combatientes caídos en la misión internacionalista», y su mera existencia contradice meses de declaraciones de Moscú y Pionyang que hablaban de «cooperación técnica», «asesores» y «trabajadores».

Ningún régimen construye un memorial con 11.000 nombres para una misión de asesores técnicos.

Lo que el monumento confirma y lo que implica

Las inscripciones y el diseño del memorial siguen la narrativa habitual del régimen de Kim Jong-un: heroísmo, alianza antiestadounidense y continuidad histórica con la Guerra de Corea. Pero los números son los números. Aproximadamente 11.000 muertos norcoreanos vinculados al conflicto ucraniano, referencias a unidades «voluntarias» y «especialistas» sin mayor detalle, y menciones a «frentes lejanos» y «defensa de aliados» que encajan con precisión en el contexto de Ucrania.

Lo que el monumento sugiere sobre la naturaleza real de esa participación va más allá de lo que ningún portavoz oficial ha admitido: unidades de artillería, expertos en misiles e infantería de asalto en sectores menos visibles mediáticamente. Un compromiso prolongado en el tiempo, no una ayuda puntual. Y una coordinación política tan estrecha que Pionyang ha sentido la necesidad de mostrar el coste humano a su propia población, algo inusual en un régimen tan cerrado que raramente reconoce pérdidas de ningún tipo.

Que Kim Jong-un haya decidido construir ese memorial dice algo sobre la escala de lo ocurrido. Y dice algo sobre el grado en que el régimen necesita legitimar esas pérdidas ante su propia sociedad antes de que la información llegue de otras formas.

Por qué Rusia necesitaba a los norcoreanos

Los frentes de combate en Ucrania explican la lógica de ese acuerdo. En las últimas semanas, los análisis militares occidentales han documentado avances rusos limitados pero constantes en el eje de Borova y el noreste de Járkov, con penetraciones de entre 2 y 3,5 kilómetros, y en zonas boscosas del frente norte donde Moscú está probando nuevas ofensivas. La presión sobre Kostiantinivka y la zona industrial de Donetsk, y el eje hacia Sloviansk y Kramatorsk, mantiene a las fuerzas ucranianas en una tensión que exige recursos constantes de ambos lados.

En ese contexto, los 11.000 norcoreanos caídos sugieren que Rusia utilizó esos contingentes para mantener sectores estáticos mientras liberaba unidades rusas más experimentadas para los puntos críticos, y para operar sistemas de artillería masiva donde Corea del Norte tiene una experiencia acumulada que pocos ejércitos del mundo pueden igualar. El uso intensivo de munición norcoreana a gran escala, documentado por los servicios de inteligencia occidentales durante casi un año, se convierte así en el correlato logístico de ese sacrificio humano.

El circuito es cerrado y brutal en su lógica: Pionyang envía proyectiles y personal. Moscú responde con petróleo, alimentos, tecnología militar y cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ucrania, por su parte, compensa su inferioridad en artillería con drones de largo alcance que han golpeado infraestructura energética y logística en la región de Moscú, refinerías, depósitos, nodos ferroviarios y sistemas antiaéreos en Crimea en lo que algunos analistas describen como un «asedio moderno» sobre la península.

Las consecuencias geopolíticas que el monumento hace visibles

El memorial de Pionyang no es solo un dato de bajas militares. Es la evidencia más tangible hasta la fecha de que el eje Rusia-Corea del Norte ha superado la fase de cooperación discreta para convertirse en una alianza estratégica con compromiso humano real y costes humanos documentados.

Las consecuencias se extienden en varias direcciones simultáneas. En Asia-Pacífico, Japón y Corea del Sur ven confirmadas sus peores sospechas: Rusia ha dejado de actuar como freno relativo ante Pionyang y se ha convertido en su aliado estratégico, lo que transforma el cálculo de seguridad en toda la región. Washington podría usar la cifra de los 11.000 muertos para presionar a China para que tome distancia del eje Moscú-Pionyang, aunque Pekín tiene razones propias para mantener su ambigüedad calculada.

En Europa, el monumento refuerza el argumento de quienes dentro de la UE defienden mantener o aumentar el apoyo militar a Kiev: Ucrania no solo enfrenta a Rusia sino a una red de estados bajo sanciones que se coordinan para sostener el esfuerzo bélico ruso con recursos humanos y arsenales que provienen de fuera del continente. El conflicto se consolida como una guerra por delegación entre bloques con una dimensión global que la narrativa inicial de «conflicto regional» ya no puede contener.

Lo que viene

Una entrada sostenida de personal y munición norcoreana tiene dos efectos proyectables. Extiende la capacidad rusa para sostener una guerra prolongada en múltiples frentes simultáneos. Y eleva el coste humano para Pionyang de una forma que el propio régimen acaba de comenzar a reconocer públicamente, lo que sugiere que la participación no va a reducirse sino a mantenerse o crecer.

Para los norcoreanos, el monumento legitima los sacrificios pasados y refuerza el relato de una lucha global contra el imperialismo occidental que justifica cualquier coste. Para el resto del mundo, representa la evidencia de que la línea del frente ucraniana está directamente conectada con decisiones que se toman en Pionyang y que los 11.000 nombres grabados en mármol son solo los que Kim Jong-un ha decidido reconocer.

Los que no aparecen en el monumento también estuvieron allí.