Muere a los 94 años George H. W. Bush, expresidente de Estados Unidos

El presidente número 41 de Estados Unidos, George H. W. Bush, ha muerto este 30 de noviembre de 2018 a los 94 años.

En un comunicado, Jim McGrath, portavoz de la familia, ha informado de su fallecimiento.

"George Herbert Walker Bush, aviador naval durante la Segunda Guerra Mundial, pionero del petróleo en Texas (...) deja cinco hijos, ocho nietos y 17 biznietos".