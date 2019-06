Varios congresistas de EE.UU. llaman a iniciar "de inmediato" un proceso de juicio político contra Trump

Varios congresistas estadounidenses han pedido al Congreso de la nación dar inicio a un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. A la iniciativa se ha unido asimismo el candidato presidencial demócrata Cory Booker, que este miércoles escribió en su perfil de Twitter que el juicio contra el mandatario es una "obligación legal y moral" de la Cámara.

Este miércoles, el fiscal especial de EE.UU., Robert Mueller, ha confirmado las conclusiones de su informe sobre la investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales en 2016, recalcando que no se encontraron "pruebas suficientes" de una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia.

Asimismo, Mueller anunció el cierre formal de la oficina de fiscal especial y su renuncia a seguir en el Departamento de Justicia, y destacó que acusar al mandatario estadounidense de un delito nunca fue "una opción" para su equipo de fiscales.

Los congresistas demócratas han insistido en la necesidad de abrir un proceso de 'impeachment' contra Trump desde la publicación del informe de Mueller el pasado abril. No obstante, en las últimas semanas, la polémica ha llegado a un punto álgido después de que la Casa Blanca rechazara las citaciones de varios comités para obtener ciertos documentos y los testimonios de antiguos y actuales funcionarios de la Administración que pudieran brindar nuevos datos para la investigación, reporta The Hill.

"Caso cerrado"

El propio Trump, por su parte, opina que "nada cambia" y que "el caso está cerrado". Así ha reaccionado el mandatario a la rueda de prensa del fiscal especial, la primera declaración pública ofrecida por el funcionario desde que presentara su informe sobre la supuesta injerencia rusa.

Given that Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President, it falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump – and we will do so. No one, not even the President of the United States, is above the law. https://t.co/w61a8rRQeK