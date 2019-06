Donald Trump niega que insultara a Meghan Markle durante una entrevista y acusa a los periodistas de inventárselo

La verdad es que se ha instalado la costumbre de culpar a Donald Trump de casi todo y muchos periodistas lo hacen sin rubior, porque da lecturas ("Hay un vídeo para adultos de Meghan Markle": La pesadilla no cesa para la familia real británica).

El presidente de Estados Unidos negó este 2 de junio de 2019 que haya calificado a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, de «horrible» por haber hablado mal de él cuando era aspirante a la Casa Blanca y culpó a los medios de comunicación de inventárselo (El hermano caradura de Meghan Markle la considera culpable de que él sea un 'sintecho’ y no encuentre trabajo).

«Nunca llamé a Meghan Markle 'horrible'. ¡Fue inventado por los medios de comunicación falsos y han sido pillados! ¿Se disculparán la (cadena de televisión) CNN, el (diario) The New York Times y otros? ¡Lo dudo!», señaló Trump en su cuenta de Twitter.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!