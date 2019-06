Trump amenaza a México y los acusa de abuso: "Todas nuestras empresas serán devueltas a EE.UU. si no detiene la invasión"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado este domingo a México de "abusar" de su país "durante décadas", y ha amenazado con "traer de vuelta" todas las empresas norteamericanas al territorio de EE.UU. si el país vecino no detiene "la invasión", según rt.

En otro tuit, el presidente ha asegurado que el muro fronterizo "está en construcción y avanzando rápidamente", pese a todas las "demandas radicales de los demócratas liberales".

El jueves, Trump anunció que impondrá aranceles del 5 % a todos los productos que ingresen desde México, mientras no se detenga el flujo de migrantes.

Si hasta el 1 de julio la Administración norteamericana considera insuficientes los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10 %. Luego, habrá un aumento de las

México, por su parte, respondió que no es su responsabilidad el flujo de migrantes centroamericanos y el consumo de estupefacientes en EE.UU., como señaló Trump.

The Wall is under construction and moving along quickly, despite all of the Radical Liberal Democrat lawsuits. What are they thinking as our Country is invaded by so many people (illegals) and things (Drugs) that we do not want. Make America Great Again!

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers....