¿Quién tuvo la culpa un buques de guerra de Rusia y otro de EEUU casi chocaran en el Pacífico?

EEstados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de haber estado a punto de causar este viernes un desastre en alta mar.

El crucero USS Chancellorsville y el destructor Almirante Vinogradov se quedaron a pocos metros de colisionar después de que ninguno de los dos buques desviara su rumbo hasta el último momento.

Ambos países responsabilizan a la otra parte del incidente al ser la que realizó una maniobra peligrosa e infringir las normas de navegación marítima.

Ni siquiera se ponen de acuerdo en dónde sucedió: la Marina estadounidense sostiene que fue en el Mar de Filipinas y la rusa que ocurrió en el Mar de la China Oriental.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM