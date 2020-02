Donald Trump mantendrá la presidencia gracias al apoyo latino: ¿por qué no le afecta el discurso antiinmigrante?

Aunque parezca un apoyo de regular a bajo, son los latinos quienes terminarán entregando la presidencia de Donald Trump.

A pesar de que no llegue a ese 40% de voto latino de Bush, y de un discurso nada popular para la primera minoría étnica de Estados Unidos, una encuesta de Pew Research Center, ha registrado un índice de aprobación de un 30% al actual mandatario, lo cual significaría la victoria para mantenerse en la Casa Blanca.

Ruben Navarrette Jr en una columna para USA Today, recordó que Trump como candidato: «declaró que México ‘no envía lo mejor que tiene’ sino que se alivia de aquellos que ‘traen drogas, traen delitos’; etiquetó a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores, prometió deportar a los ‘bad hombres’ y prometió una ‘fuerza para deportaciones’».

Y además, destacó que como presidente impulsó políticas migratorias que redujeron a la mitad las visas de residencia y separó a miles de familias que buscaban refugio de la violencia y la pobreza, «al punto de que casi 70.000 niños inmigrantes quedaron detenidos en algún momento del año pasado».

Según el Pew, unos 32 millones de latinos podrán votar este año, lo cual supera los 30 millones de afroamericanos y representa el 13,3% del electorado. El atractivo del republicano se condice con el 28% de los votos hispanos que obtuvo en 2016, según cifras de Real Clear Politics.

“En general, los votantes latinos registrados tienen perspectivas negativas del presidente Donald Trump y la dirección en la que va el país, con puntos de vista fuertemente divididos siguiendo la preferencia de partidos”, dijo el análisis de Pew. “Unos dos tercios de los votantes latinos registrados (68%) desaprobó la labor de Trump como presidente, incluido un 51% que la desaprobó mucho”. El resto de las cifras son lo llamativo: “El 30% de los votantes hispanos que aprueban a Trump incluye un 23% que lo aprueba mucho”.

La importancia del voto latino en Estados Unidos radica en la población joven que incide de manera decisiva en estados como Colorado, Nevada y la Florida, y más de un 60% de estos puede votar a republicanos o a demócratas, aunque no por las mismas razones, los cubanos en Miami no comparten intereses con los mexicanos en Los Angeles, pro ejemplo.

Además, según Navarrette, «en muchos casos esta gente no es realmente latina: son post-latinos”. Pero detalló aún más:

«Se consideran a sí mismos estadounidenses. Son ambivalentes en cuanto a su ascendencia, sus familiares, sus ancestros. No se ofenden cuando Trump insulta a los inmigrantes mexicanos porque consideran que la gente sobre la que él habla es otra especie».

En su artículo para USA Today citó a Chris Salcedo, un presentador de radio de Texas: «Siempre me han molestado mucho los liberales, en la prensa y fuera de ella, que dicen que yo, por mi apellido latino, tengo algo en común con alguien que se cuela en mi país sin nuestro permiso», opinó Salcedo. «Cuando el presidente toma medidas contra los cruces ilegales de la frontera y el tráfico de personas, no creo que me esté atacando, porque yo también quiero que esas mismas cosas se terminen».

Ramos subrayó algo similar: «Las diferencias ideológicas son más marcadas entre generaciones. Como un mexicano-americano de tercera generación me encuentro justo en la cúspide de una fractura intergeneracional. Aunque me identifico firmemente tanto con mi legado inmigrante como con el americano, soy más americano que mexicano. La identidad es complicada, sin embargo. Tengo amigos de la infancia que son mexicano-americanos, cuyas familias han vivido en los Estados Unidos durante generaciones, que ya no se identifican con su herencia mexicana».

Mencionó otro estudio del Pew Research Center, de 2017, que halló que ya entonces más del 10% de los estadounidenses de origen hispano no se identificaban como hispanos. «Cuanto más cerca están de sus raíces inmigrantes, más probable es que los estadounidenses con ancestros hispanos se identifiquen como tales». Eso se ha combinado con una tasa histórica muy alta de matrimonios mixtos y una cantidad descendiente de inmigración latinoamericana en la última década.