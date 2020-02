Bernie Sanders, la versión senil de Pablo Iglesias: defiende a Evo Morales y premia a la dictadura cubana

Bernie Sanders se está transformando rápidamente en una versión senil y norteamericana de Pablo Iglesias. El precandidato demócrata ha mostrado la patita y su debilidad por los autoritarismos latinoamericanos. No sólo ha hablado de un golpe de Estado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras un fallido intento de manipular los resultados de las elecciones generales; sino que también ha hablado positivamente del sistema educativo cubano en una reciente entrevista. Dos ideas que también se han visto manifestadas en el fundador de Podemos y en su equipo.

Bernie Sanders, quien de momento lleva la delantera dentro del partido para conseguir la nominación de cara a la carrera por la Casa Blanca, llegó a admitir que «Cuba es una dictadura también», pero continuó añadiendo lo mismo que ya dijo Obama, que «Cuba progresó en cuanto a la educación y el cuidado de la salud». En su línea populista, indicó que «sería una buena idea ser honestos acerca de nuestra política exterior. Estados Unidos ha derrocado a gobiernos en todo el mundo, en Chile, en Guatemala, en Irán«.

«Y cuando las dictaduras, ya sean la china o la cubana, hacen algo bueno, hay que reconocerlo, pero no hay que intercambiar cartas de amor con ellos», finalizó alterado.

«Esto se trata del año 2020», añadió. «No vamos a sobrevivir o tener éxito, y ciertamente no vamos a ganar reviviendo la Guerra Fría, y no vamos a ganar esos puestos clave en el Senado y en la Cámara si quienes compiten por los escaños tienen que explicar por qué el candidato del partido demócrata está diciéndole a la gente que mire el lado bueno del régimen de Castro».

La polémica entrevista

En una entrevista con el programa 60 Minutes Sanders fue increpado sobre comentarios positivos sobre Cuba que hizo en la década de 1980.

El programa mostró un clip de video de esa época que mostraba a Sanders diciendo que Castro «educó a los niños, les dio cuidados de salud, transformó totalmente la sociedad».

A lo que Sanders respondió durante la entrevista: «Nos oponemos a la naturaleza autoritaria de Cuba pero es injusto decir que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al poder implementó un programa de alfabetismo masivo, ¿es eso algo malo?».

El periodista Anderson Cooper contestó diciéndole que «muchos disidentes políticos» fueron «encarcelados» en Cuba.

A lo que Sanders respondió: «Es correcto, y eso lo condenamos. Contrario a Donald Trump (…) no creo que Kim Jong-Un [líder norcoreano] sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin [presidente ruso], no es un gran amigo mío».

Sanders, quien es senador por el estado de Vermont, se define como socialista demócrata y de momento ganó las primarias en Nuevo Hampshire y Nevada y prácticamente empató con Buttigieg en los caucus de Iowa.