Un reportero activa accidentalmente los filtros de Facebook y hace un divertido ridículo en directo

Un periodistas de noticias terminó su reporte de la «primera nevada de la temporada» en Carolina del Norte (EEUU) y pensó que había realizado, como siempre, un excelente trabajo.

Pero de lo que no se dio cuenta Justin Hinton fue que accidentalmente había activado los filtros faciales automáticos de Facebook, dando una sensación muy diferente al informe que había preparado.

Mientras informaba a las personas acerca del cierre de escuelas y daba las alertas sobre las condiciones climáticas adversas, se pudo ver con ‘caritas’ que incluían un casco espacial, un gato, un mago, ojos de googley y una espeluznante imagen en la que se ve con una antorcha debajo de la barbilla.

El video completo publicado en la página de Facebook de WLOS ABC 13 deja ver a Hinton regresar detrás de la cámara para preguntarle al estudio: «Espera, Misty, ¿tenía una cara rara?».

Después de que le dijeron que había incluido los efectos especiales en su informe, dijo:

«Ahora estoy emocionado de mirar este video y ver qué me está sucediendo en la cara».

Justin pudo reírse del desafortunado error en sus propias redes sociales, escribiendo: «Justo antes de salir en vivo en Facebook en la cuenta de la estación WLOS ABC 13 para hablar sobre la nieve, de alguna manera activé un generador de filtro.

«El fotógrafo con el que estaba trabajando dijo algo acerca de que la pantalla tenía caras extrañas. No dio más detalles, por lo que dije que probablemente desaparecería. No hace falta decir que no desapareció».