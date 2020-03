La cizaña de Trump por el abandono de Pete Buttigieg en las presidenciales: «Lo hace para sacar a Biden del juego»

Donald Trump no se corta para opinar acerca del proceso de primarias del Partido Demócrata en la carrera hacia la Casa Blanca.

El mandatario analizó el abandono de Pete Buttigieg, un joven exalcalde que decidió este domingo 01 de marzo de 2020 abandonar la carrera demócrata, finalizando una campaña que buscaba elegir al primer presidente de Estados Unidos abiertamente gay.

Con 38 años y formado en Harvard y Oxford, Buttigieg era la esperanza joven de la contienda demócrata, la cual cuenta con hombres mayores de 70, hace apenas un mes, repentinamente se mostraba como un gran favorito en el ala moderada del partido, luego de alzarse con la victoria en los caucus de Iowa, el primer estado en votar en las primarias demócratas.

No obstante, el también políglota Buttigieg no consiguió que su base de contactos se ampliara, y no consiguió hacerse con el apoyo de los latinos en Nevada o los afroamericanos en Carolina del Sur, donde salió con el cuarto puesto el pasado sábado.

La decisión tomo por sorpresa a muchos, tomando en cuenta que en una entrevista a primera hora del domingo, publicada por la cadena NBC News, el también militar retirado afirmó que planeaba seguir con la campaña y presentarse al supermartes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fiel a su estilo analizó la retirada de Buttigieg y afirmó que la salida de Buttigieg tiene un sentido de apoyar a Joe Biden y sacra del juego a Bernie Sanders, «todos sus votos para el supermartes irán a parar al Adormilado Joe Biden».

«Pete Buttigieg está fuera. Todos los votos que habría conseguido en el supermartes serán para el Somnoliento Joe Biden. Han elegido el momento oportuno. Este es el comienzo real de los demócratas, sacando a Bernie del juego. ¡Una vez más, ninguna nominación!», escribió Trump en referencia a las primarias de 2016.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play – NO NOMINATION, AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020