‘Te pego un tiro’: el marido de la fiscal de distrito de Los Ángeles apunta con su pistola a los activistas de Black Lives Matter

El esposo de LA principal fiscal de Los Ángeles apuntó con un arma a los activistas de Black Lives Matter a la puerta desu casa y dijo: «Te dispararé».

Eso, mientras sostiene en su mano derecha una pietsola, según muestra un video.

David Lacey, el esposo de la fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, abrió su puerta el lunes por la mañana, vio a los manifestantes, se sintió amenazado y tiró de pistola.

“Sal de mi porche. Te dispararé … No me importa quién seas … Estamos llamando a la policía en este momento «.

Melina Abdullah, una organizadora de Black Lives Matter LA, se había atrevido a entrar en el proche y golpear su puerta.

«Sacó una pistola y apuntó a mi pecho».

La policía de Los Ángeles dice que todo está ahora bajo investigación.

«Nos sorprendió», dijo Abdullah después del incidente, que sucedió justo después de las 5.30 a.m. hora local.

“Fuimos extremadamente educados. Somos claramente personas pacíficas. Ella sabe quienes somos. Nunca nos hemos involucrado en ninguna violencia contra ella «.

Jackie Lacey se enfrenta a una dura pelea de reelección esta semana y durante mucho tiempo se enfrentó al escrutinio por su negativa a enjuiciar a los agentes de policía que matan a civiles, su búsqueda agresiva de la pena de muerte y otras estrategias duras contra el crimen.

En una conferencia de prensa horas después del incidente, la fiscal de distrito criticó a los manifestantes por acosar su casa, diciendo que estaban tratando de «avergonzarme e intimidarme».

Agregó que su esposo ahora quería disculparse:

«Su respuesta fue de miedo … Lo siente profundamente … No quiso hacer daño a nadie «.

Cuando un periodista le preguntó a Lacey si su esposo había cometido un delito, señalando que su oficina a menudo procesa a las personas por amenazas y delitos relacionados con armas de fuego, el fiscal dijo que otra agencia estaba revisando el incidente y no hizo más comentarios.

Lacey había prometido el otoño pasado reunirse con los organizadores de Black Lives Matter que la habían pedido durante mucho tiempo que abordara la violencia policial, pero la reunión nunca ocurrió.

Abdullah dijo que los manifestantes se presentaron en su casa de Granada Hills el lunes por la mañana para celebrar la reunión comunitaria, y el grupo de unos 30 manifestantes trajeron sillas con ellos.

«Ella es una funcionaria electa. Le debe a su circunscripción escucharnos ”, dijo Abdullah, quien ha seguido de cerca los asesinatos cometidos por la policía y ha abogado por los seres queridos de las víctimas y también es profesora de estudios panafricanos en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. «Ella no está dispuesta a venir al sur de Los Ángeles o reunirse con las familias de los asesinados por la policía».

En las elecciones del martes, Lacey enfrenta desafíos de Rachel Rossi, una ex defensora pública, y George Gascón, el ex fiscal de San Francisco. Ambos se han lanzado como alternativas progresivas a Lacey.

Justin Andrew Marks, un miembro de Black Lives Matter LA de 31 años que también estaba en la puerta de Lacey el lunes por la mañana, dijo que todavía estaba procesando la conmoción de que su esposo los amenazara directamente con un arma de fuego: «Me alejé atónita».

Dijo que era difícil no pensar en las personas que fueron asesinadas por las fuerzas del orden público de Los Ángeles, que luego no tuvieron que rendir cuentas de la oficina de Lacey: «Todos tenían armas apuntadas por la policía y no vivían para hablar de eso».

LA se ha clasificado constantemente como una de las regiones más letales de América por violencia policial, y un análisis encontró que la policía dispara, en promedio, a una persona cada cinco días. Desde 2013, cuando Lacey se convirtió en DA, más de 500 personas han sido asesinadas por oficiales de servicio en el condado o murieron bajo custodia. Pero Lacey se ha negado constantemente a presentar cargos contra la policía, incluso en los casos en que los líderes policiales han pedido enjuiciamiento.

«No hemos recibido suficientes respuestas de ella. Realmente solo queríamos entablar un diálogo. Por eso estuvimos allí «, dijo Marks, señalando que Lacey se ha saltado repetidamente los foros de candidatos en estas elecciones, a pesar de que como fiscal se supone que es una voz» para la gente».

«Está evitando al público».

El grupo hizo una oración fuera de su casa antes de llamar a la puerta.

Quintus Moore, el padre de Grechario Mack, quien fue asesinado por la policía de Los Ángeles, dijo que era aterrador ver al esposo de Lacey amenazar a activistas, y que los manifestantes solo querían que el fiscal de distrito escuchara a las familias y responsabilizara a los oficiales. “Nuestros hijos no son seguros. La policía puede hacer lo que quieran con nuestros hijos … No les dará una palmada en la muñeca por asesinato «.

La comisión de policía de Los Ángeles determinó que el asesinato de Mack violó la política, pero Lacey no presentó cargos.

El incidente del lunes fue una señal más de que necesitaba ser reemplazada, Moore dijo:

«Su reino del terror debe terminar».

Abdullah dijo que era preocupante que el esposo de Lacey recurriera a una amenaza violenta, señalando que la casa tenía cámaras de seguridad y que la pareja podía ver que estaban en paz: «Esto es lo que sale de su propia casa». Ella dijo que pensó en sus tres hijos cuando él le apuntó con el arma de fuego: «¿Es realmente así como voy a salir?»

Dijo que los activistas estaban conmocionados pero que se concentraban en hablar: «Tenemos que aplazar el trauma, porque tenemos trabajo que hacer hoy y mañana».

En su conferencia de prensa, Lacey habló sobre las amenazas que enfrentó como fiscal de distrito, pero no proporcionó detalles.

“Esperamos que las personas ejerzan su primera enmienda correcta. Pero nuestro hogar es nuestro santuario ”. «No creo que sea justo o justo que los manifestantes se presenten en las casas de personas que dedican sus vidas al servicio público».

