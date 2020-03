Donald Trump acogió a Kim Kardashian en la Casa Blanca y a «tres madres que recibieron clemencia»

Kim Kardashian West visitóuna vez más al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, pero en esta oportunidad llegó con tres mujeres cuyas sentencias fueron perdonadas por el presidente de los Estados Unidos durante el mes pasado.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” se ha convertido en una activista por la reevaluación del sistema penal de Estados Unidos y está llevando a cabo un trabajo para brindar la libertad a personas que hayan sido sentenciadas con penas muy severas, como el caso de Alice Johnson, una bisabuela de 63 años que cumplía cadena perpetua por un delito de drogas menor.

Today, they met with the President in the Oval Office along with @AliceMarieFree and @KimKardashian . pic.twitter.com/9pGp71BUOF

Johnson acompañó a la socialité en su visita a la Casa Blanca, donde también estuvieron presentes las exprisioneras Tynice Nichole Hall, Crystal Muñoz y Judith Negron. Kardashian compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su visita y comentó que su presencia en la casa presidencial norteamericana era para hablar de los cambios que necesita el sistema de justicia estadounidense.

La reunión sucedió después de que el presidente Donald Trump anunció una ola de conmutaciones y perdones el mes de febrero de 2020, incluida la de Rod Blagojevich, exgobernador de Illinois y la del excomisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Bernard Kerik.

Adicionalmente, también ha hablado de la Ley de Primer Paso, cuyo objetivo es mejorar los programas de rehabilitación para expresos.

Kardashian afirmó que pretende que su trabajo en materia penal marque una verdadera diferencia en el mundo, especialmente ahora que es madre y que está al cuidado de sus hijos varones, Saint, de cuatro años y nueve meses de edad, con su esposo Kanye West.

“Cuando te conviertes en madre, te vuelves muy protector”, afirmó Kardashian en el programa matutino “Today”, el año pasado.

Kardashian se ha convertido en una estudiante de Derecho y próximamente estrenará un nuevo programa relacionado con sus actividades filantrópicas vinculadas con su trabajo por el cambio del sistema penal, el mismo tiene previsto estrenarse el mes de abril de 2020 y se llamará «Kim Kardashian West: The Justice Project».

Meet Judith Negron, Crystal Munoz and Tynice Nichole Hall.

At the recommendation of @AliceMarieFree, @KimKardashian and the @cut_50 team, these 3 mothers were granted clemency by @realDonaldTrump last month and are already using their second chance to pay it forward! pic.twitter.com/4ysQku3Mag

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 4, 2020