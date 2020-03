Bill Clinton afirma ahora que tuvo relaciones sexuales con Lewinsky para controlar sus ansiedades

Bill Clinton tiene una cara que se la pisa.

El ex presidente de los Estados Unidos afirma ahora, con 73 años y dedicado al suculento negocio de las conferencias millonarias, que su relación con Monica Lewinsky fue una de las cosas que hizo para controlar sus ‘ansiedades’.

Cinton sugiere, en un documental visto por DailyMailTV, que tuvo una aventura con la becaria de la Casa Blanca mientras estaba en el cargo porque el follar le ayudó a afrontar sus propios problemas.

Bill revela que en el momento en que conoció a Lewinsky, la presión del trabajo lo hizo sentir como un boxeador que había hecho 30 asaltos y vio a la tierna Lewinsky como «iuna distracción temporal».

Cuenta todo eso en una entrevista presentada en una nueva serie documental que se transmitirá en Hulu Channel sobre su esposa Hillary Clinton, donde también revela con franqueza que, tras el escándalo, la pareja presidencial necesito asesoramiento matrimonial y que fue ‘doloroso’.

Bill se disculpa con Lewinsky en el documental, que estrenó este 6 de marzo de 2020, añade que se sintió «fatal» .

La serie de cuatro episodios es un buceo en el círculo íntimo de los Clinton y examina la vida pública de Hillary desde sus días de estudiante, hasta perder las elecciones de 2016 ante Donald Trump.

Pero la parte sobre el asunto de Lewinsky, que la pareja política rara vez aborda en público, probablemente será la más analizada.

El escándalo llevó a Bill sufrir un ‘impeachment’ en 1998. Pero sobrevivió al juicio en el Senado y permaneció en el cargo durante su segundo mandato.

La última vez que Bill habló sobre el escándalo fue en 2018 y fracasó espectacularmente porque dijo que no le debía una disculpa privada a Lewinsky.

En 1998 se hizo evidente que había mentido al gran jurado que investigó sus asuntos personales al negar el ‘affaire’ sexual..

Bill también se lo negó a Hillary y consiguió que ella le creyera. ‘Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuando sucedió. Dije que me siento terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Dije que no tengo defensa, es inexcusable lo que hice ‘.

Hillary le dice a las cámaras:

‘Estaba devastada. Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimé y no puedo creer esto, no puedo creer que hayas mentido.