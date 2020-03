Dan Patrick: «Las personas mayores preferirían morir antes que dejar que Covid-19 hunda la economía de EEUU»

Cuando Donald Trump presionó para reabrir la economía de los EEUU en semanas, en lugar de meses, el vicegobernador de Texas recurrió a Fox News para explicar públicamente que preferiría morir antes que ver que las medidas de salud pública dañan la economía del país.

Y añadió que los abuelos de todo EEUU están de acuerdo con él.

«Mi mensaje: volvamos al trabajo, volvamos a la vida, seamos inteligentes al respecto, y aquellos de nosotros que tenemos más de 70 años, nos ocuparemos de nosotros mismos».

Dan Patrick, de 69 años y republicano, le dijo al presentador de Fox News Tucker Carlson el lunes por la noche:

«No sacrifiquen el país… No destruyan esto».

Patrick confesó temer que las restricciones de salud pública para prevenir el coronavirus, terminen con la vida estadounidense tal como la conoce, y que está dispuesto a arriesgarse a morir para proteger la economía de sus nietos.

«Eso no me hace noble o valiente ni nada de eso. Creo que hay muchos abuelos en este país como yo».

«Sabes, Tucker, nadie se acercó a mí y me dijo: ‘Como ciudadano de la tercera edad, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener la América que todo Estados Unidos ama por tus hijos y nietos?…Y si ese es el intercambio, estoy de acuerdo».

En la sesión informativa sobre coronavirus de la Casa Blanca el lunes por la noche, la coordinadora de respuesta de coronavirus de la administración, la Dra. Deborah Birx, dijo que los datos emergentes de Europa sugirieron que el 99% de las muertes por coronavirus fueron personas mayores de 50 años, y que muchos tenían condiciones preexistentes

«Eso no cambia la necesidad de proteger a los ancianos».

Trump, quien ha expresado su preocupación por el daño que las medidas de prevención del coronavirus están causando en la economía de Estados Unidos, dijo que estaba ansioso por regresar para que el país volviera a la normalidad lo antes posible, y sugirió que una crisis económica podría provocar más muertes, a través del suicidio, que una pandemia global.

No respondió las preguntas de los periodistas sobre si cumpliría con los consejos de expertos en salud pública si le decían la próxima semana que el gobierno necesitaba mantener medidas restrictivas a largo plazo para evitar la propagación del virus.

«He hablado con cientos de personas … y todos dicen casi lo mismo: no podemos perder todo nuestro país». Estamos teniendo un colapso económico «.

Patrick dijo que, como alguien que cumple 70 años la próxima semana, estaba en el grupo de alto riesgo, pero que estaba dispuesto a renunciar a su vida por sus seis nietos.

«Mira, voy a hacer todo lo que pueda para vivir», dijo Patrick. «Pero si dijiste, ¿estás dispuesto a arriesgarte … Si me enfermo, iré e intentaré mejorar, pero si no lo hago, no lo haré».