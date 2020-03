La epidemia de coronavirus se dispara en EEUU, que amenaza con convertirse en el epicentro mundial de la ‘peste china’

Pinta fatal, pero Donald Trump parece temer más a la ruina económica que a la pandemia.

Desde hace ya cinco días, Estados Unidos presenta la peor curva de número de contagiados de todo el planeta, habiendo superado a España.

El ritmo de propagación de la enfermedad en el país americano no para de crecer. Este 25 de marzo de 2020, oficialmente, ya son ya 53.740 los contagiados, con 703 muertes confirmadas.

A la vista de los datos, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Harris, advirtió este martes de la “gran aceleración de casos” en Estados Unidos.

Además, preguntada por si el país norteamericano podía convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, Harris señaló que, con su creciente ritmo de contagio, se trata de un escenario que “tiene potencial”.

Hay un dato que apunta singularmente a esta tendencia: el 85% de los casos mundiales de coronavirus ocurridos este lunes se reportaron en Europa y Estados Unidos; pues bien, de ese total el 40% se confirmaron en el país americano.

Ante esta situación, el presidente, Donald Trump, solo había tomado hasta ahora la decisión de suspender los viajes desde Europa.

En alguna de sus comparecencias llegó incluso a restar importancia a la pandemia comparándola con los casos anuales de gripe común.

No obstante, la escalada de casos en suelo estadounidense ha forzado a Trump a tomar medidas algo más severas, ordenando en la noche del martes que aquellas personas que hayan abandonado recientemente el estado de Nueva York, uno de los más afectados, guarden cuarentena durante 14 días.

Además, parece que la Administración Trump, igual que el Gobierno español, también ha llegado tarde a la subasta mundial por comprar material sanitario para hacer frente al virus. “El mercado mundial por mascarillas y ventiladores está loco. Estamos ayudando a los estados a conseguir material, pero no es fácil”, tuiteó el presidente este martes.

The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020