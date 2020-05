La CIA desvela que China intentó frenar la declaración de emergencia del COVID-19 para almacenar suministros médicos

China partió con ventaja al conocer de primera mano la fuerza del coronavirus, pero no conforme con esto, el gigante asiático habría tratado de evitar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera sonar la alarma del brote pandémico en enero, momento en el que Beijing estaba almacenando suministros médicos de todo el mundo.

Así lo desvela un informe de la CIA, cuyo contenido fue confirmado a Newsweek por dos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, y destaca que China amenazó a la OMS, el país dejaría de cooperar con la investigación de coronavirus de la agencia si la organización declaraba una emergencia de salud global.

Se trata de un nuevo informe de este tipo por parte del servicio de inteligencia norteamericano, lo que apunta a nuevas tensiones entre Estados Unidos y China en medio de la pandemia que ha matado a más de 280,000 personas en todo el mundo, más de una cuarta parte de ellas estadounidenses.

Otros informes de Inteligencia

La revelación de este documento sigue a la de un informe de la Inteligencia alemana realizada la semana pasada por Der Spiegel, según el cual, el presidente chino, Xi Jinping, amenazó personalmente al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado 21 de enero. En respuesta, la organización rechazó la afirmación de que el propio Xi intervino, si bien no especificó si algún funcionario chino intentó retrasar el anuncio de una emergencia de salud pública.

En relación a esta cuestión, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, declaró a Newsweek que el organismo no hace comentarios «sobre discusiones específicas con los estados miembros», al tiempo que aseguró que la OMS «ha actuado de acuerdo con su mandato como una organización técnica basada en evidencia enfocada en proteger a todas las personas, en todas partes». Lindmeier también afirmó que Tedros no se comunicó con Xi los días 20, 21 ni 22 de enero, sino que, junto con su equipo, se reunió con Xi en Pekín el 28 de enero. En aquella reunión no se abordó el tema de una emergencia sanitaria de preocupación internacional, recalcó el vocero.