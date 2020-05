La amenaza de Trump a la OMS: congelación de fondos y salida de EEUU en un mes

Donald Trump aumenta la presión contra la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente de Estados Unidos exigió al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, «mejoras sustanciales» en el marco de la pandemia del coronavirus.

De lo contrario, amenaza con la congelación de fondos a la organización y con “reconsiderar” su pertenencia a la misma en 30 días.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020