Una estadounidense racista amenaza con un martillo a una pareja latina: «Malditos mexicanos, regresen a su país»

Nuevo ataque racista en Estados Unidos.

Una mujer de 61 años atacó a un matrimonio proveniente de Ecuador.

La agresora, que los confundió con mexicanos, tomó un martillo y amenazó a la pareja: “Malditos mexicanos, regresen a su país”.

La mujer desconocía que Arturo Cordovez es un empresario y su esposa Lía Franco, es una doctora.

Ambos viven en Nueva Orleans, Luisiana en donde Franco está finalizando su residencia médica en Tulane, en donde sigue estudiando neurología, y en donde atiende a algunas personas con COVID-19.

Fue por eso que la pareja decidió distraerse en el fin de semana del Día de los Caídos, por lo que hicieron un viaje a Houston, Texas.

Durante su viaje, los ecuatorianos buscaban algo de comer, y se detuvieron dentro de su auto, para poder localizar un restaurante. Fue ahí cuando el ataque racista sucedió.

“Ella [la agresora] paró atrás mío, eso fue por unos 10 minutos que me perseguía y luego en un momento me mostró un martillo. Mientras yo la veía por el retrovisor ella me amenazaba con un martillo”, narró Cordovez.

Al no tener clara la situación, y pensar que había hecho algún daño sin darse cuenta, Cordovez bajó el vidrio para escuchar lo que la mujer decía, mientras que ella seguía agitando el martillo en su mano.

“Ella nos empieza a gritar y yo le contesté. Y ni bien escuchó el acento nos dijo: ‘malditos mexicanos, regresen a su maldito país’”, continuó Arturo.

Fue en ese momento que Lía llamó al 911, pues creyó que la mujer podría tener un arma de fuego y que les podía disparar. Por lo que eso les dijo a las personas de los servicios de emergencias.

Minutos después, la policía llegó al lugar y arrestaron a la mujer, quien fue identificada como Constance Lynn Bono, de 61 años de edad.

Ahora, Bono enfrenta cargos de agresión con un arma mortal, de acuerdo con la fiscalía del condado Harris.