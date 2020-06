Black Life Matters: saqueadores ‘despedazan’ a una mujer en silla de ruedas que intenta evitar los robos con un cuchillo

Las protestas del ‘Black Life Matters’ están dejando escenas vergonzosas.

Una mujer en silla de ruedas, llamada Jennifer, intentó evitar los saqueos en la ciudad Mineápolis (EEUU), presuntamente armada con un cuchillo.

A pesar de su discapacidad y de querer evitar un crimen, los violentos delincuentes optan por empujarla y agredirla, para posteriormente rociarla con un extintor antiincendios y lanzarle objetos contundentes contra el rostro.

Los saqueos y la violencia desenfrenada se han convertido en una marca de las protestas por el asesinato de George Floyd, un afroamericano que murió bajo custodia policial.

En otro video se ve cómo una chica le quita a la mujer inválida algo de la mano, supuestamente el cuchillo, mientras que una afroamericana le golpea repetidamente en la cabeza entre los gritos de otras personas que le piden que se detenga.

Sin embargo, los agresores no se detienen. Al contrario, tras la agresión de los hombres, varias mujeres atacan a Jennifer e intentan quitarle un carro lleno de mercancías que ella agarra con sus manos en un intento de detener a los saqueadores.

La mujer asegura en otro video que estaba «protestando pacíficamente» contra los saqueadores cuando fue atacada por estos. «Me golpearon en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás. Me robaron las llaves, me robaron todo lo que pudieron», añade.

Not all heroes wear capes. Minneapolis rioters trying to loot a Target store viciously attacked a white woman in a wheelchair who tried to stop them. She's the real hero! #minneapolisriots #imwithwheelchairwoman pic.twitter.com/iUpsIPgWaz

— Mathijs Koenraadt (@mknrdt) May 28, 2020