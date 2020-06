Por qué la detención del ‘testaferro’ de Maduro aumenta la presión de EEUU contra Zapatero

Interpol capturó, el pasado 13 de junio, al magnate colombiano Alex Saab, ‘testaferro’ de Nicolás Maduro.

Estados Unidos está presionando para juzgarle por varias causas vinculadas a los negocios ilícitos del régimen venezolano, mientras que el régimen venezolano exigió su liberación inmediata por ser un “agente” venezolano.

La captura del magnate Alex Saab supone un nuevo ‘golpe’ contra el régimen bolivariano, pero también para el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Es importante recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Saab de lavar dinero y de dirigir un entramado de corrupción con la importación de alimentos CLAP, así como por tráfico de oro y diamantes.

Justamente, el reconocido líder del PSOE se podrá ver perjudicado por las declaraciones que el “agente” venezolano pueda dar a las autoridades estadounidense sobre el negocio del ‘oro de sangre’ venezolano.

En marzo de 2020 se conoció que José Luis Rodríguez Zapatero tiene su propia mina de oro en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

El expresidente de España está enriqueciéndose a partir de uno de los negocios, junto al narcotráfico, más polémicos del régimen chavista.

Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina.

Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”. Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos.

Guerra contra EEUU

La nueva información de los negocios de Zapatero en el sector del oro venezolano podrá agilizar la aplicación de sanciones desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o, incluso, una orden de captura.

Desde la Administración de Donald Trump tienen a la mira al expresidente español. No solo por sus nexos con el régimen de Nicolás Maduro o figuras de las FARC, sino también por las recientes amenazas que hizo a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El expresidente español llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de Estados Unidos.

“Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible».

La confesión del exlíder del PSOE, realizada el 15 mayo por videoconferencia en un encuentro del Grupo de Puebla [que agrupa al líderes iberoamericanos de izquierda], no ha gustado nada a un Gobierno de Estados Unidos que ya estudiaba emitir una orden de captura en su contra.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzará a acelerar las presiones y medidas en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. No toleraremos amenazas a nuestra seguridad nacional, vengan de donde vengan”, indican fuentes solventes norteamericanas a Periodista Digital.

Según explican a este diario, las palabras del expresidente español son considerados como una conspiración internacional para atentar contra Estados Unidos y sus intereses, por lo que no pueden quedar impunes.

En la misma línea, admiten que las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fue implementando Hugo Chávez a través del narcotráfico.

“El Departamento de Justicia desveló los planes del régimen venezolano para ‘combatir a EEUU inundándolo de cocaína’. Un complot que mantiene su heredero, Nicolás Maduro y el resto de su cúpula. Los mismos que ahora están acusados formalmente por sus nexos con el narcotráfico”.

En este sentido, no descartan que también se pueda acusar al expresidente español por su apoyo a los planes del régimen venezolano, así como por su cercana relación con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de que la información aún es muy reciente y se maneja con gran confidencialidad, sí dejan una clara advertencia: “Estados Unidos no se toma a la ligera ninguna amenaza a su seguridad nacional”.

Oro de sangre

Human Rights Watch denunció la violencia y el control que ejercen los grupos delictivos en el sur de Venezuela para la extracción ilegal de minerales. Bajo las ‘licencias’ que da el régimen chavista a sus socios estratégicos, la zona se ha convertido en una peligrosa área donde las amputaciones, desapariciones, contrabando y presencia de la guerrilla son cotidianas.

Desde la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco, un territorio para la explotación de minerales que ocupa 12% del país, el gobierno de Maduro ha entregado concesiones a algunas empresas para operar en la zona, pero hay opacidad total sobre la cantidad de oro que se ha extraído y sumado a las arcas del Banco Central de Venezuela. Las denuncias de contrabando de oro, que indican que minería ilegal supera a la autorizada son reiteradas en este informe y también ha sido corroborada en imágenes de satélite que muestran el avance de la deforestación del Amazonas venezolano.

Durante su reciente gira por Europa, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en pedir acciones para evitar el tráfico de oro venezolano a ese continente, extraído en condiciones que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como se ha hecho con los llamados “diamantes de sangre” africanos. Solo Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela sobre la comercialización del mineral y además vetó a la empresa estatal Minerven. Washington tomó esa medida hace menos de un año, en marzo de 2019, justo después de que Uganda denunciara que 7,4 toneladas de oro venezolano habían ingresado a ese país sin pasar controles aduaneros y que Reino Unido le negara a Maduro el retiro 1.200 millones de dólares (unos 1.050 millones de euros) en oro del Banco de Inglaterra.

Fuga de oro

El tráfico del oro venezolano está dejando insólitas situaciones como la intercepción de aviones y barcos llenos de lingotes listos para comercializar. No en vano es una de las fórmulas del régimen chavista para financiarse durante el aumento de las sanciones de la comunidad internacional.

Ya en mayo de 2019 se pudo conocer que el régimen de Nicolás Maduro logró vender vendió alrededor de 570 millones de dólares en oro de las reservas del Banco Central en un par de semanas, evitando las sanciones del Tesoro de EEUU diseñadas para congelar los activos a la administración chavista, según personas con conocimiento del tema.

Caracas vendió cerca de 9,7 toneladas de oro el 10 de mayo y 4 toneladas adicionales tres días después. Las operaciones ayudaron a que las reservas totales del banco cayeran a un mínimo de 29 años de 7.900 millones de dólares, según datos proporcionados por la autoridad monetaria. Los ingresos se utilizarán en parte para financiar las importaciones a través de la oficina de comercio exterior del país, según una de las personas detrás de la información.