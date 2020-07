China amenazó a EEUU con misiles “mata portaaviones” y se llevó a cambio un zasca bélico que quedará para la historia

El régimen Chino recurrió una vez más a uno de sus panfletos de propaganda para emitir un contundente mensaje y amenazar a los Estados Unidos y a sus portaaviones desplegados por el Mar del Sur de China donde están realizando ejercicios militares.

«El Mar del Sur de China está totalmente al alcance del Ejército Popular de Liberación de China (PLA), y cualquier movimiento de portaaviones de los Estados Unidos en la región está solamente al placer del PLA, que tiene una amplia selección de armas antiportaaviones como el que los analistas señalaron como misiles ‘asesinos de portaaviones’ DF-21D y DF-26″, señaló Global Times, un periódico producido por People Daily, un diario del Partido Comunista Chino (PCC).

La respuesta de la Marina de los Estados Unidos llegó tan solo unas horas después, como si la hubiese escrito el mismísimo Donald Trump.

Los ejercicios militares de las naves estadounidenses se llevaron a cabo con total normalidad y al siguiente día, la Jefatura de Información de la Marina de los Estados Unidos publicó un tuit: «Y sin embargo, ahí están».

Así de contundente y soberbio fue el zasca bélico que dejó retratado a los chinos y a sus advertencias. Por si fuera poco, los norteamericanos citaron el artículo del diario propagandista chino, haciendo referencia a las naves militares que realizaron los ejercicios durante el fin de semana.

And yet, there they are. Two @USNavy aircraft carriers operating in the international waters of the South China Sea. #USSNimitz & #USSRonaldReagan are not intimidated #AtOurDiscretion https://t.co/QGTggRjOul

— Navy Chief of Information (@chinfo) July 5, 2020