Michelle Obama reconoce en su podcast que sufre depresión

Michelle Obama, la que fuera primera dama de los Estados Unidos, ha reconocido que sufre depresión.

Obama ha revelado que sufre un momento personal difícil en el segundo episodio de su podcast personal que emite en Spotify ‘The Michelle Obama Podcast’.

“He tenido altibajos emocionales en los últimos cinco meses. Esos momentos en que no te sientes como tú misma eres”, ha contado en conversación con la periodista Michele Norris la esposa de Barack Obama.

Según la esposa de Barack Obama, su estado de ánimo se ha precipitado debido al periodo de cuarentena por la crisis del coronavirus, al conflicto racial que vive Estados Unidos (acrecentado por la muerte de George Floyd y los disturbios posteriores) y la «hipocresía de la administración de Donald Trump».

Obama ha dicho que era «desalentador» el panorama y las preocupaciones rondaban su cabeza a causa de ver a tanta gente «que se han casando de quedarse en casa porque el virus no les ha afectado».

Michelle Obama, autora del superventas de su biografía Becoming, ha reconocido que se sentía tan desanimada porque no se veía con energía para aplicar sus propios consejos ni para hacer ejercicio, aunque a la vez decía que era consciente de que no podía exigirse tanto a sí misma.

“Es un momento inusual y un resultado directo de sentirte fuera de tu cuerpo, también a nivel mental y espiritual, estos no son momentos gratificantes”, ha explicado Michelle.

Repercusión en redes sociales

Sus revelaciones en el podcast han preocupado a muchos de sus seguidores, por lo que tras su publicación la esposa del que fuera presidente de los Estados Unidos ha ido a sus redes sociales a tranquilizarlos.