El Servicio Secreto saca a Trump a toda prisa de la rueda de prensa por un tiroteo frente a la Casa Blanca

Donald Trump llevaba escasos dos minutos en rueda de prensa y justo cuando hablaba de lo bien que va Wall Street, uno de los agentes del servicio secreto se acercó al podio y le susurró algo.

Se al presidente escuchó plantear un “¿perdón?”.

“Salga”, replicó el funcionario.

“Oh”, dijo Trump antes de dejar la sala

Nueve minutos después, el mandatario reapareció y dio una breve explicación de lo sucedido a los periodistas.

«Todo está bajo control», dijo antes de señalar que fue escoltado al Despacho Oval mientras se neutralizaba el tiroteo.

Señaló que no cree que el atacante haya superado la zona perimetral de la Casa Blanca.

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.

— U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020