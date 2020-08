Quién es Kyle Rittenhouse, el adolescente que mató a tiros a dos manifestantes durante las protestas en Wisconsin

Un adolescente blanco de 17 años fue arrestado el miércoles después de que dos personas murieran baleadas durante una tercera noche consecutiva de protestas en Kenosha por el tiroteo policial contra un hombre afroamericano, Jacob Blake.

Kyle Rittenhouse, de Antioch, Illinois, a 24 kilómetros de Kenosha, fue detenido en Illinois bajo sospecha de homicidio intencional en primer grado en el ataque del martes que fue filmado en gran parte en un video de teléfono celular.

El tiroteo dejó una tercera persona herida.

“Acabo de matar a alguien”, se lo oyó decir en un momento a Rittenhouse, que llevaba un rifle semiautomático.

Los muertos fueron identificados solo como un residente de Silver Lake, Wisconsin, de 26 años y un residente de Kenosha de 36 años.

Se esperaba que la persona herida, también de 36 años y de West Allis, Wisconsin, sobreviviera, dijo la policía.

“Todos gritábamos ‘Las vidas de los negros importan’ en la estación de servicio y luego escuchamos, boom, boom, y le dije a mi amigo: ‘Eso no son fuegos artificiales’”, dijo el manifestante Devin Scott, de 19 años, al diario Chicago Tribune.

“Y luego este tipo con esta enorme arma pasa corriendo a nuestro lado en medio de la calle y la gente grita: ‘¡Le disparó a alguien! ¡Le disparó a alguien! ‘Y todos están tratando de pelear contra el tipo, persiguiéndolo, y luego comenzó a disparar nuevamente “.

Scott dijo que cargó a una de las víctimas en sus brazos y una mujer comenzó a realizarle RCP, pero “no creo que lo haya logrado”.

Según los relatos de los testigos y las imágenes de video, la policía aparentemente dejó que Rittenhouse abandonara la escena con un rifle al hombro y las manos en el aire mientras los miembros de la multitud gritaban que lo arrestaran porque había disparado contra personas.

En cuanto a cómo el pistolero logró escabullirse, el alguacil David Beth describió una escena caótica y de mucho estrés, con mucho tráfico de radio y gente gritando, coreando y corriendo, condiciones que, según él, pueden causar una “visión de túnel” entre los agentes de la ley.

A Rittenhouse se le asignó un defensor público en Illinois para una audiencia el viernes sobre su traslado a Wisconsin. La oficina del defensor público no hizo comentarios. Según la ley de Wisconsin, cualquier persona de 17 años o más es tratada como un adulto en el sistema de justicia penal.

Gran parte de la página de Facebook de Rittenhouse está dedicada a elogiar la aplicación de la ley, con referencias a Blue Lives Matter, un movimiento que apoya a la policía. También se le puede ver sosteniendo un rifle de asalto.

En una fotografía publicada por su madre, se lo ve con lo que parece ser un uniforme policial azul, así como el tipo de sombrero de ala que usan los policías estatales.

En las redes también se lo ve en reuniones y actos donde se apoya a Trump.

En enero, cuando la pandemia y las protestas por los abusos policiales contra la comunidad afroamericana estaban aún lejanas en el tiempo, fue visto en la primera fila en un mitin del presidente norteamericano en Des Moines, Iowa. También publicó un video del evento en TikTok.

El alguacil de Kenosha le dijo al diario local Milwaukee Journal Sentinel que miembros de la milicia o vigilantes armados habían estado patrullando las calles de Kenosha en las últimas noches, pero no sabía si el tirador estaba entre ellos.

Sin embargo, un video tomado antes del tiroteo muestra a la policía arrojando agua embotellada desde un vehículo blindado a lo que parecen ser civiles armados que caminan por las calles. Y uno de ellos parece ser Rittenhouse.

“Agradecemos que estén aquí”, se escucha decir a un oficial que se dirige al grupo por un altavoz.

En Wisconsin, es legal que las personas mayores de 18 años porten abiertamente un arma sin una licencia.

Aproximadamente dos horas antes del primer tiroteo, el productor de un video en vivo entrevistó a Rittenhouse en un concesionario de vehículos de Kenosha. Rittenhouse se encontraba en el lugar al mismo tiempo que otros hombres armados. Algunos de ellos están colocados en el techo del edificio con vistas al estacionamiento donde se quemaron vehículos el día anterior.

En un breve intercambio en la transmisión en vivo, se identifica como “Kyle”.

Antes del tiroteo, el sitio web conservador The Daily Caller también realizó una entrevista en video con Rittenhouse frente a un negocio cerrado.

“La gente se está lesionando y nuestro trabajo es proteger este negocio”, dijo el joven. “Y parte de mi trabajo también es ayudar a la gente. Si hay alguien herido, corro hacia el peligro. Por eso tengo mi rifle, porque puedo protegerme, obviamente. Pero también tengo mi botiquín”.

Los relatos de testigos y los videos indican que Rittenhouse primero disparó a alguien en un estacionamiento de autos justo antes de la medianoche, luego se alejó trotando, cayó en la calle y abrió fuego nuevamente cuando los miembros de la multitud se acercaron a él.

Un testigo, Julio Rosas, de 24 años, dijo que cuando Rittenhouse tropezó, “dos personas se abalanzaron sobre él y hubo una lucha por el control de su rifle. En ese momento de la contienda, apenas comenzó a disparar múltiples rondas, y eso se dispersó la gente a su alrededor“.

Kyle Rittenhouse tropezó y fue golpeado por algunos manifestantesLlamados a las armas en las redes sociales

Lo llamados a los vigilantes armados para que viajen a Kenosha, Wisconsin, para proteger las empresas tras el tiroteo de la policía contra Jacob Blake se difundieron en las redes sociales, dijeron investigadores del Laboratorio Forense Digital del Atlantic Council en una publicación de blog el miércoles.

Los investigadores del Atlantic Council dijeron que antes del ataque algunas de las discusiones en línea alentaron actos de violencia, mientras que el sitio web de conspiración InfoWars amplificó el llamado a las armas, lo que podría alentar a más personas armadas a dirigirse a Kenosha.

Los investigadores dijeron que 13 horas antes de los tiroteos, una página de Facebook llamada Kenosha Guard “solicitó activamente a individuos armados para proteger los vecindarios esa noche”.

Facebook confirmó el miércoles que eliminó la página por violar su política contra las organizaciones de milicias. La compañía dijo que también está en proceso de eliminar otras cuentas y material relacionado con los tiroteos que violan sus políticas, como para glorificar la violencia, y está en contacto con las autoridades locales y federales al respecto.

La red social agregó más tarde que eliminó las cuentas de Rittenhouse de Facebook e Instagram. La compañía dijo que no había encontrado evidencia que sugiriera que el tirador siguió la página de la Guardia de Kenosha o fue invitado en su página de eventos para ir a las protestas.

Ray Roberts, un residente de Kenosha negro de 38 años y veterano del ejército, dijo que los hombres de “áreas rurales se subieron en grandes camiones cargados con armas y banderas y llegaron a la ciudad”.

