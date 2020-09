La Policía revela imágenes del fatal tiroteo de Deon Kay y el joven negro aparece con una pistola

Un video grabado con cámara corporal y difundido por la Policía de Washington D.C., muestra la persecución a pie de Deon Kay, de 18 años, quien fue abatido por un agente este 2 de septiembre de 2020.

Según comunicó el Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD, por sus siglas en inglés), los oficiales estaban respondiendo a un aviso recibido poco después de las 15:45, hora local, sobre la presencia de personas armadas en un vehículo estacionado al sureste de la capital estadounidense.

En las imágenes publicadas por las autoridades se puede ver cómo uno de los agentes baja a toda prisa del auto policial y corre hacia el estacionamiento mientras grita repetidamente «no te muevas».

En cierto momento, el policía se gira bruscamente hacia la derecha, por donde aparece un hombre con una pistola en la mano, vestido con camiseta blanca y jeans oscuros.

Se escucha entonces un disparo y se ve al sujeto caer al suelo. Kay fue llevado a un hospital, donde más tarde fue declarado muerto.

La Oficina del Fiscal de EE.UU. para Washington D.C. y la Junta de Revisión del Uso de la Fuerza del MPD están examinando las circunstancias de lo ocurrido.

Se ha publicado un video en donde el fallecido aparece mostrando un arma momentos antes de ser abatido.

En las imágenes se puede ver a Deon Kay blandiendo una pistola frente a la cámara al interior de un vehículo junto a otro hombre armado que está cubriendo su rostro.

El video podría evidenciar la versión de los agentes implicados, quienes aseguran que Kay, de 18 años, portaba un arma al igual que su acompañante, de 19 años, que no contaba con la licencia respectiva y fue arrestado en el lugar.

The Deon Kay video. BLM lied once again. They lie about everything. Never trust a single word they say. Kay was not shot in the back while unarmed. He was armed and running towards the officers with his gun drawn.

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) September 3, 2020