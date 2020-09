La CIA pone a prueba a Twitter: solicita encontrar 10 diferencias en dos fotos, pero los usuarios hallan hasta 12

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) puso a prueba a los usuarios de Twitter.

A través de su cuenta oficial, publicó dos imágenes del centro de una ciudad y pidió a los usuarios que encuentren 10 diferencias entre las fotografías.

«Ponga a prueba sus habilidades de observación», retaron a los usuarios.

La publicación, que se hizo viral en pocas horas, demostró que no solo encontraron las 10 diferencias que solicitaba la CIA, sino que algunos mejoraron la ‘apuesta’ con hasta 12 respuestas correctas.

How many did you find? 👀

If you found more than 10 differences, you practiced good tradecraft.

Always look for opportunities to learn more.#WednesdayWisdom pic.twitter.com/ktlovGwdzw

— CIA (@CIA) September 9, 2020