Lo que sea por el voto latino: Joe Biden baila en el escenario ‘Despacito’ de Daddy Yankee

Al momento de pedir el voto, los políticos son capaces de todo.

Algo que demostró Joe Biden este 15 de septiembre de 2020 en un acto con artistas latinos.

El representante de los demócratas fue presentado por Luis Fonsi –interprete del tema ‘Despacito’ junto a Daddy Yankee–, por lo que saltó a la tarima, se quitó la mascarilla, sacó el móvil y declaró: «Solo tengo una cosa que decir».

Posteriormente hizo sonar la famosa canción y comenzó a mover la cabeza suavemente siguiendo el ritmo detrás del podio.

«Si tuviera el talento de estas personas, sería elegido presidente por aclamación», comentó con un sonrisa Biden ante los presentes, entre los que estaban la actriz Eva Longoria y el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

En su primera visita de campaña a Florida, un estado clave para las elecciones, donde las encuestas lo sitúan cerca de un empate con su rival republicano, Biden aseguró que a los latinos en EE.UU. les irá «mucho mejor» en asuntos como salud, educación, empleo e inmigración si Donald Trump deja de ser presidente.

.@JoeBiden steps out and starts playing Despacito from his phone. pic.twitter.com/V5lkUBOoCb

— Washington Examiner (@dcexaminer) September 16, 2020