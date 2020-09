Donald Trump a Joe Biden: «Tu hijo es cocainómano»

El republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se midieron en la madrugada de este 30 de septiembre de 2020, en el primer debate de cara a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

El primer cara a cara entre Donald Trump, de 74 años de edad, y Joe Biden, de 77 años, comenzó a las 21.00 horas, hora local en Cleveland, Ohio (a las 03.00 horas en España) y duró una hora y media (90 minutos).

El encuentro, calificado como ‘show de mierda’ por los periodistas, no ha traído grandes sorpresas en cuanto al contenido.

Lo que si ha tenido es espectáculo. Y un momento tremendo, en el que Trump se ha tirado a la yugular de su contrincante.

“Hunter Biden was dishonorably discharged for cocaine use.” – President Trump “ “No, he wasn’t” – Joe Biden 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/tarXPTkUDD

Ha sido a cuenta del hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, a quien Trump ha tachado de “cocainómano”.

“Mi hijo no es un perdedor. Estuvo un año en Irak, ganó una estrella marrón y una medalla, y la gente que murió allí son héroes”, ha dicho Biden, en referencia a su primogénito Beau Biden, que murió en 2015 por un tumor cerebral.

“Hablo de Hunter, que fue expulsado del Ejército por consumir cocaína”, ha remachado Trump.

«It’s about equity and equality. It’s about decency,» Joe Biden says on dealing with issues of race in the US. «And we have never walked away from trying to require equity for everyone, equality for the whole of America. But we’ve never accomplished it» #Debates2020 pic.twitter.com/IGNqwDipT4

“Hunter no ha tenido un trabajo en su vida hasta que tú fuiste vicepresidente”, lo ha acusado Trump. Desde hace tiempo, los republicanos miran con sospecha al hijo de Biden por haber hecho negocios con China y Ucrania mientras su padre ocupaba un puesto en la Administración.

“Eso no es cierto”, le ha contestado el demócrata.

“Joe Biden will smile in your face and stab you in the back…

Deceiving and lying to the American people.”

America wants a STRONG leader who will go toe to toe with other countries.

We want someone who will actually tell us what they think.

AND that TRUMP 🚀 ECONOMY !!! https://t.co/XOMu7TUJ3o

— Text TRUMP to 88022 (@GaryCoby) September 30, 2020