Donald Trump anuncia que se pone en cuarentena junto con Melania...tras dar positivo en coronavirus

Donald Trump y su carrera hacia la reelección están en el alero.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado a través de su cuenta de Twitter cerca de la una de la madrugada de este 2 de octubre de 2020 (hora de Nueva York) que tanto él como la Primera Dama han dado positivo por coronavirus y proceden a ponerse en cuarentena.

“Saldremos de esto JUNTOS”, ha escrito el mandatario.

La noticia de la enfermedad del presidente de Estados Unidos es el penúltimo bidón de gasolina en una campaña electoral cargada de sobresaltos a tan solo 33 días de las elecciones que decidirán quién ocupa la Casa Blanca.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020