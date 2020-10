Donald Trump reaparece desde el hospital y graba un vídeo: «Estaré de vuelta pronto»

Donald Trump no está dispuesto a que el coronavirus le arruine la reelección.

El presidente estadounidense ha publicado este 3 de octubre de 2020 un vídeo desde el hospital militar en el que permanece ingresado tras dar positivo por Covid en el que asegura encontrarse «mucho mejor» y estar trabajando para «volver del todo» y poder «hacer Estados Unidos grande de nuevo».

El vídeo publicado en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado.»Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grande de nuevo», asegura Trump en el vídeo en el que añade: «creo que estaré de vuelta pronto».

«Quiero terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo», apunta Trump, que ha tenido que suspender todos sus compromisos públicos desde el jueves por la noche, cuando se hizo público que había dado positivo por Covid-19.

El viernes por la tarde, Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico que le ha suministrado un cóctel de anticuerpos y lo trata con el antiviral Remdesivir.

Durante este sábado se han publicado informaciones contradictorias sobre el estado de salud de mandatario. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló durante el día que había señales «muy preocupantes», y que las siguientes 48 horas serán «críticas» para conocer cómo evolucionará el mandatario. Y el equipo médico de Trump anunció en rueda de prensa ya no tenía fiebre y evolucionaba muy bien.

Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, antes de ser trasladado al hospital Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre habían caído y tenía dificultades respiratorias.

A este respecto, el doctor Carlos del Río, profesor de medicina en la Universidad de Emory en Atlanta, asegura en el mismo diario que «transferirlo a Walter Reed fue lo correcto» porque «cualquiera que haya visto pacientes con Covid, especialmente pacientes de su edad, puede decir que en un minuto parecen estar bien y al minuto siguiente no”.

Además, el doctor Andre Kalil, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nebraska, se pregunta si “¿está siendo tratado en exceso o mal? No lo sabemos». Ya que, por edad y sexo, Trump pertenece al subgrupo de personas cuyo sistema inmunológico puede no ser capaz de defenderse del virus por sí solo.

El contagio de Trump, la primera dama y su asesora no es el único que ha afectado a la élite del poder en Estados Unidos y al menos tres senadores han dado positivo por la Covid-19.

God Bless America’s First Family pic.twitter.com/riJ68Xc6sG — Chicago1Ray 🇺🇸 (@Chicago1Ray) October 4, 2020

Esto ha obligado al líder de la mayoría republicana de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, a retrasar el regreso a las sesiones de trabajo dos semanas hasta el 19 de octubre, lo que pone en serio riesgo la posibilidad de confirmar de manera urgente a la nominada de Trump a jueza del Tribunal Supremo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Precisamente, en la presentación de Amy Coney Barrett, la candidata de Trump, el sábado pasado se reunieron 150 invitados en la rosaleda de la Casa Blanca sin distancia social y estrechando manos y dándose besos.

Al menos, siete personas y tres periodistas que asistieron a ese evento han dado positivo por la Covid-19, entre ellos los senadores republicanos Mike Lee y Thom Tillis, la exasesora presidencial Kellyanne Conway y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

Se da la circunstancia añadida de que tanto Christie y el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, quien también ha sido contagiado de coronavirus, ayudaron a Trump a preparar el debate presidencial del pasado martes contra el rival demócrata Joe Biden, que ha dado negativo