Cinco teorías conspirativas de la enfermedad de Trump: ¿Realmente tiene coronavirus?

No se conoce realmente cuál es la situación médica del presidente de Estados Unidos, desde el anuncio de que se había contagiado de coronavirus, ha caído una lluvia de informaciones contradictorias.

El sábado, el doctor Conley expuso ante los periodistas el diagnóstico oficial de Trump, decía estar «extremadamente feliz» con el progreso logrado por el presidente, sin embargo poco después fue corregido desde la Casa Blanca.

Un funcionario identificado por The Associated Press como el jefe de gabinete del presidente, Mark Meadows, dijo que, «los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa».

Esto ha generado un sinfín de teorías de la conspiración sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos.

El cineasta y activista de izquierdas Michael Moore llamó mentiroso a Trump desde su página en Facebook y le acusó de fingir su contagio para retrasar unas elecciones que va a perder.

En Twiitter sacaron a relucir un mensaje que predecía que en octubre Trump iba a anunciar un contagio de coronavirus para emerger milagrosamente curado 14 días después gracias al uso de la medicina contra la malaria que lleva promocionando desde hace meses.

Trump’s October surprise will be the announcement of “his infection.” Fake, but quite dramatic. This twist will blow Biden off the screens, the “Trump COVID watch” dominating every minute of every day. Then, 14 days later, Trump will emerge, 100% cured by hydroxychloroquine.

— JohnCammo (@JohnCammo) September 18, 2020