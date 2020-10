Trump sale del hospital y regresa con bríos a la Casa Blanca: «Me siento mejor que hace 20 años»

Después de tres días en el hospital por padecer de COVID-19, el presidente estadounidense Donald Trump ya ha regresado a la Casa Blanca.

«No hay que temerle» a esa enfermedad dijo el mandatario, sin embargo, los médicos avisan de que su alta hospitalaria no significa que esté «fuera de peligro».

Después de estar ingresado en el hospital militar Walter Reed, Trump afirmó que se siente «mejor que hace 20 años».

Tras anunciar por Twitter su salida del hospital, el presidente estadounidense ha abandonado el recinto militar a pie, con una mascarilla puesta y ha saludado a las cámaras levantando el puño y también el pulgar. El helicóptero presidencial Marine One le ha trasladado de vuelta a la Casa Blanca en un breve vuelo de poco más de diez minutos.

Una vez en la Casa Blanca, Trump ha subido las escaleras del pórtico sur de la residencia, se ha quitado la mascarilla, ha posado para fotos y ha saludado la partida del Marine One. Segundos después, el mandatario ha entrado sin mascarilla al interior del edificio.

VIDEO: After four days of hospital treatment for Covid-19 Trump arrives at White House, removes mask immediately pic.twitter.com/nfGCoWL4JD

— AFP news agency (@AFP) October 6, 2020