Elecciones en EEUU: Joe Biden saca una ventaja gigantesca a Trump según las encuestas

Una encuesta realizada por la cadena de televisión CNN deja ver que Donal Trump no la tendrá fácil.

El candidato demócrata le estaría sacando una ventaja de 16 puntos porcentuales al actual presidente de Estados Unidos, así lo arrojó el sondeo realizado la semana pasada.

Quizás por esta razón el candidato republicano haya decidido desclasificar todos los documentos relacionados con las investigaciones federales sobre la supuesta injerencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses, como una respuesta electoral con la mira puesta en los comicios del 3 de noviembre.

El sondeo indica que, después del primer debate electoral que los ha enfrentado, un 57% de los votantes probables votaría por Biden, frente a un 41% que lo haría por Trump.

Además de esto, se ha conocido que más de 4 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada a falta poco menos de un mes para las elecciones, mientras que en el año 2016, eran 75.000 los que lo habían hecho para estas fechas.

BREAKING: New CNN poll has Biden leading Trump by 16 points nationally pic.twitter.com/6l3mZmDi1J

— Alli Hedges Maser (@AllisonLHedges) October 6, 2020