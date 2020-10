Trump desclasifica todos los documentos del ‘Russiagate’ y los polémicos correos electrónicos de Hillary Clinton

Un nuevo anuncio de Donald Trump ya genera alarma, el presidente de Estados Unidos informó que ha decidido desclasificar todos los documentos relacionados con las investigaciones federales sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, así como los relacionados con el escándalo alrededor de los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

«Toda la información sobre el escándalo del engaño sobre Rusia fue desclasificada por mí hace mucho tiempo. Lamentablemente para nuestro país, la gente ha actuado con mucha lentitud, sobre todo porque es quizás el mayor crimen político de la historia de nuestro país. ¡¡¡A actuar!!!», escribió el mandatario en otro tuit.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020