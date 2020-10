The New York Post denuncia a Facebook y Twitter por bloquear la difusión de un artículo que critica a Joe Biden

Un artículo del medio norteamericano The New York Post, que critica al demócrata Joe Biden, fue retirado de las plataformas Facebook y Twittter.

«Evidencias irrefutables: correo electrónico revela cómo Hunter Biden le presentó el empresario ucraniano a su padre el vicepresidente«, es el titular de la nota cuya difusión fue bloqueada.

Por esta razón, los conservadores manifestaron su total indignación y acusaron de censura a estas plataformas que juegan un rol fundamental en la contienda electoral.

La pieza de The Post revive las supuestas implicaciones de Joe Biden con los escándalos de corrupción en Ucrania, y tras el bloqueo informativo, el medio ha emitido un contundente editorial: «Facebook y Twitter no son plataformas de medios. Son máquinas de propaganda», expresa.

This is a Big Tech information coup. This is digital civil war. I, an editor at The New York Post, one of the nation’s largest papers by circulation, can’t post one of our own stories that details corruption by a major-party presidential candidate, Biden. pic.twitter.com/BKNQmAG19H — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) October 14, 2020

Acusaciones que surgieron a raíz de que el hijo del exvicepresidente fue miembro de la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Burisma, al mismo tiempo que su padre dirigía las relaciones diplomáticas con Kiev bajo la Administración de Barack Obama.

Joe Biden ha rechazado repetidamente tales acusaciones. La historia tomó otro giro cuando algo más de un año atrás el presidente Donald Trump, en una conversación telefónica con su homólogo ucraniano Vladímir Zelenski, supuestamente presionó a Kiev para que reabriera una investigación de corrupción, asunto que terminó en un proceso de juicio político contra el actual mandatario.

Las críticas en las redes.

«Yo, editor de The New York Post, uno de los periódicos de mayor circulación del país, no puedo publicar una de nuestras propias historias que detalle la corrupción de un candidato presidencial importante, Biden», escribió Sohrab Ahmari, redactor del diario que dejó ver como Twitter bloquea el enlace a la nota.

«El ayatolá de Irán puede tuitear ‘muerte a Estados Unidos’, pero el New York Post no puede tuitear artículos negativos sobre Joe Biden«, escribió otro usuario de la red social.

«No hay nada que ver aquí, solo la cuenta de Twitter del secretario de prensa de la Casa Blanca bloqueada por compartir la historia del New York Post sobre Hunter Biden. No importa de qué lado esté a favor o en contra, esto debería horrorizar a todos los estadounidenses que creen en la libertad de expresión», escribió el periodista Joe Concha.

Nothing to see here- just the Twitter account of the White House press secretary being locked for sharing the New York Post story on Hunter Biden. Doesn’t matter which side you root for or against – this should horrify every American who believes in free speech. pic.twitter.com/zUMlCqr18Y — Joe Concha (@JoeConchaTV) October 14, 2020

Por su parte, el senador republicano Josh Hawley escribió una carta a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, y señala que el «bloqueo aparentemente selectivo» denota parcialidad por parte de Facebook.

Un nuevo disco duro

Lo novedoso del artículo, es que The New York Post informa haber obtenido una computadora abandonada por el hijo de Biden, que implica al exvicepresidente en los negocios de su vástago en Ucrania.

Hunter Biden habría dejado la computadora en un taller de reparaciones de Delaware en abril de 2019, y el dueño de la tienda, no identificado, le dijo al periódico que copió el disco duro y entregó la máquina a las autoridades federales para una investigación.

La copia del disco duro fue a parar a manos de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump y este se la entregó ahora al periódico, justo unas semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Correos electrónicos

La historia central del asunto se encuentra en un correo electrónico de abril de 2015. Un asesor de la junta de Burisma, llamado Vadym Pozharskyi, agradece a Hunter Biden por invitarlo a una reunión en Washington con su padre, pero se desconoce es si la reunión se llevó a cabo. »

«Hemos revisado los horarios oficiales de Joe Biden desde el momento, y ninguna reunión como la que alega The New York Post tuvo nunca lugar», afirmaron los representantes de la campaña del candidato demócrata.

Por su parte, desde la campaña de Trump, se hizo pública una declaración que afirma que los correos electrónicos son una prueba de que Biden «mintió al pueblo estadounidense» sobre los negocios de su hijo.

Las excusas de Twitter y Facebook

The New York Post criticó con contundencia el bloqueo realizado por los dos gigantes de las redes sociales, señalan que Facebook y Twitter tratan de ayudar a Biden, favorito en las encuestas, en su campaña electoral, además destacan que hasta el momento nadie ha podido cuestionar la veracidad de la pieza.

Para Facebook, según su portavoz Andy Stone, la decisión de bloquear la nota forma parte del «proceso estándar para reducir la propagación de información falsa».

Mientras que Twitter tomó la decisión basándose en su «política de materiales pirateados», que nunca antes había invocado la plataforma, pero según ellos el bloqueo se lleva a cabo por «los orígenes de los materiales» allí incluidos.