Terror en Chicago: Dos hermanas apuñalan 27 veces al guardia que les exigió usar mascarilla

Las nuevas normas sociales, producto de la pandemia, se han convertido en trabajo adicional para el personal de seguridad en los establecimientos, y en la ciudad de Illinois, Chicago, un guardia sufrió un ataque criminal por el simple hecho de exigir el uso de la mascarilla.

Las hermanas Jessica y Jayla Hill de 21 y 18 años, respectivamente, fueron detenidas por intento de homicidio contra un guardia de seguridad en una tienda de zapatos. El hombre simplemente les exigió que debían ponerse el tapabocas y utilizar desinfectante de manos para poder entrar al establecimiento.

Según la información reportada por la oficina del Fiscal del condado de Cook, este hecho sucedió el pasado domingo 25 de octubre de 2020. En un primer momento, las hermanas tuvieron un enfrentamiento verbal con el personal de seguridad de 32 años. Incluso, la hermana menor, Jayla Hill (18 años), sacó su teléfono celular para grabar lo que sucedía.

No obstante, el altercado escaló a un importante nivel de violencia, cuando Jessica Hill, de 21 años, sacó un cuchillo y apuñaló al guardia en la espalda, los brazos y el cuello en 27 ocasiones. Mientras esto sucedía, según las grabaciones de la cámara de vigilancia, Jayla tomaba al hombre por el cabello para evitar que se moviera.

Los fiscales también destacaron que el guardia de seguridad y un empleado de la tienda intentaron detener a las mujeres, quienes finalmente cesaron sus ataques no sin antes asestar algunas patadas en la cabeza y cuerpo del guardia.

