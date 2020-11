El divertido vídeo de Donald Trump a ritmo de Village People con el que quiere ganar las elecciones

Donald Trump, presidente de EE.UU., ha publicado este 3 de octubre de 2020 un video en su cuenta de Twitter en el que, muestra algunos fragmentos de los bailes que han formado parte de sus mítines utilizando para ello la popular canción de Village People, «YMCA», que fue lanzada en 1978.

En algo más de dos minutos, el candidato republicano llama al electorado con imágenes con el mensaje «VOTA!, VOTA!, VOTA!». En unos reñidos comicios presidenciales, el presidente de EE.UU. espera alzarse con la victoria y permanecer cuatro años más en la Casa Blanca.

El divertido vídeo incluye la coreografía que ha hecho popular y que consiste en un movimiento de brazos y caderas que sigue el ritmo de la popular canción del grupo estadounidense.

“Let’s Make America Great Again and re-elect our fantastic president!” –@GOPChairwoman pic.twitter.com/nfrSa5b44g

— GOP (@GOP) November 3, 2020